Likovna kultura Agate Pavlovec in Petra Marolta ter kulinarika in kulturna krajina v Beli krajini so v središču 17. razstave Okno k sosedu na slovenskem generalnem konzulatu.

Celovec Niz razstav z naslovom Okno k sosedu na generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu se s sedemnajsto izvedbo bliža jubilejni dvajsetici, za slovenske umetnike pa je postal okno v avstrijsko galerijsko sceno. Minuli četrtek sta se v sodelovanju z Zvezo društve slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) predstavila Agata Pavlovec in Peter Marolt.

Pavlovčeva je po oceni kustosinje niza Okno k sosedu Olge Butinar Čeh iz ZDSLU »izjemna koloristika,« njena dela so zasnovana »na številnih študijskih raziskavah in filozofskih vprašanjih v zvezi s prostorom, z globino, s svetlobo in z barvo.« Medtem ko je v prejšnih ciklih pogosto posegala po vsebinah iz krščanske ikonografije, se danes intenzivneje spopada s fenomenom ženske in njene pojavnosti v islamskem svetu. Pri tem ne izprašuje le vloge ženske v islamskem okolju, temveč zlasti njeno vlogo v zahodni kulturi in izpostavljenost modnim trendom, zabavi in razgaljenosti.

Peter Marolt, avtor, arhitekt, kipar, oblikovalec in predavatelj na fakulteti za arhitekturo se v svojem delu spogleduje s konstruktivisti, pesnitvami Srečka Kosovela in dekonstruktivisti. O svojem delu kot arhitekt in kipar pravi, da »se likovno raziskovanje, ki ga apliciramo na arhitekturno oblikovanje, v splošnem tiče oblike in barve, svetlobe in sence, pa celo njihovega možnega simbolnega pomena.« Skupaj z odprtjem razstave se je s kulturno krajino in kulinariko predstavila Bela krajina, območje na jugovzhodu Slovenije na meji s Hrvaško. Znana po svojih vinih, kakor je Metliška črnina, Bela krajina vabi obiskovalci s kolesarskimi potmi, slikovitimi mesti, trgi in vasmi, turističnimi kmetijami ter s posebnim biserom – reko Kolpo, ki je primerna tako za kopanje kakor tudi za spust s čolni. Razstavi obeh umetnikov sta na slovenskem generalnem konzulatu na ogled do 30. marca. Razstavo, ki jo je odprl generalni konzul Milan Predan, so obogatili tamburaši iz Bele krajine.