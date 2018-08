Šest umetnikov si je zadnji teden julija izbralo Sveče kot začasni atelje. Slikovita rožanska vas je tudi na 37. Slikarskem tednu spet dajala obilo ustvarjalnega navdiha.

Sveče Domačija pri Vrbniku v Svečah, ki jo je kupil in na njej zadnja leta svojega plodovitega življenja ustvarjal kipar France Gorše, vsa desetletja po lastnikovi smrti še naprej daje plodonosen dom umetnosti. Domače Slovensko prosvetno društvo Kočna, ki ga vodi poznavalka sodobnih tokov likovnosti Alenka Weber, je tudi letos v zadnjem tednu julija priredilo medtem že 37. Slikarski teden v Svečah, ki je pridobil soliden renome med likovnimi umetniki v prostoru med alpskim gorovjem in jadranskim morjem.

Letos si je začasni, enotedenski atelje v rožanski vasi ustvarilo šest umetnikov, ki so delovali tako v odprti naravi, na vasi ali ob bližnji reki Dravi, kakor tudi v varnem zavetju zaprtih prostorov Vrbnjakove domačije in so svoja dela dali na ogled na zaključni razstavi v galeriji Gorše v soboto, 28. julija. Kakor je njihovo ustvarjanje ves čas dostopno vsem obiskovalcem, si SPD Kočna vsako leto prizadeva tudi za pester spremni program – letos na primer s tradicionalnim družabnim večerom z društvenim piknikom na Vrbnikovem vrtu, z nič manj tradicionalnim koncertom Tonč Feinig Tria ali pa s predavanjem Daniele Pečnik o ajdi in njeni poti od zrna do kuharskega izdelka.

Iz Slovenije so letos na sveškem slikarskem tednu sodelovali Aleš Sedmak, v čigar delih se močno prepletajo spomini in narava, Sebastijan Zupančič, grafik, ki so ga med bivanjem na Koroškem zaposlovali dvojezični napisi in dvojezičnost, preoblikovanje jezika v slike, kar je upodobil v svojih delih, ter Katja Felle, ki v svojih delih transformira digitalni svet z računalniških zaslonov v analogni – med drugim z oblikovanjem gobelinov. Iz Avstrije sta se udeležila Marianne Lang, ki je na papir zajemala življenjske prostore, ki s pretvorbo postanejo fiktivni, ter Johannes Zechner, na Koroškem rojeni slikar, ki se je v Svečah posvečal predvsem izjemnemu astronomskemu dogodku tistih dni, najdaljšemu luninemu mrku tega stoletja. Iz Italije, iz Trsta, pa je letos v Rož prišla Manuela Sedmach, ki je na platno preslikavala čustvene pokrajine v različnih odtenkih sive barve, ki se občutljivo dotikajo notranjih razsežnosti.