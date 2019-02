Šentjanž/Železna Kapla Kabaretistična trojica iz kapelških grap Willi Ošina, Franci Sadolšek in Pepi Blajs se je po uspelih domačih premierah opogumila in obiskala široki svet – Šentjanž! Pričakovanj ni razočarala in je postregla z zabavnim kabaretističnim nastopom, prepleskanim s posrečenimi domislicami v srednježlahtni kapelščini ter ga začinila še s simpatično odmerjenimi bodicami in kar precejšnjo globino duhovitosti.

Avtor kabaretističnega šopka je Pepi Blajs, ki je s svojima kongenialnima partnerjema kapelškim rojakom že nekajkrat postregel z dobrimi kabaretističnimi nastopi.

Tokrat je kapelška trojica kratkočasila ro-žansko publiko z dvoplastno zasnovanim nastopom. Najprej se je predstavila kot vrh črno-modro-rdeče srenje avstrijske politike, a se že kmalu znebila strankarskih preoblek in na dan so stopili Wil(Li), Fran(Ci) in Pe(Pi), ki so začeli s kabaretističnim priborom užitkarsko parati krivuljasto aktualno politiko, se nadalje ustavljali pri drugih skurilnostih drugod po svetu ter dovolili občinstvu tudi, da se je nasmejalo še čudaškim posebnostim iz kapelškega okolja. Vse obroke menija so servirali v imenitni kapelščini, ki je kar štrlela od okorno-smešnih germanizmov, ki jih je v resnici seveda malo manj. Izvrsten kabaret pač – v vsakem oziru!