PRO ET CONTRA na glasbo P. I. Čajkovskega

Festival Ljubljana nam je v letošnji predstavitvi najboljših orkestrov, solistov in ansamblov 21. in 22. avgusta v Cankarjevem domu predstavil tudi znameniti Akademski državni balet Borisa Eifmana iz Sankt Peterburga.

Ljubljana Koreograf Eifman je že leta 1977 ustanovil Novi balet Leningrada, ki je predhodnik Akademskega državnega baleta. V njegovih predstavah se klasični balet prepleta z modernim, kar mu daje velike možnosti ustvarjanja, zlasti pri predstavitvah skladateljeve duševnosti. Njegov najljubši skladatelj je Peter Iljič Čajkovski, ki mu je že leta 1994 posvetil posebno predstavo. Junija 2016 je na oder postavil novega Čajkovskega, predstavo »Pro et contra«, v kateri je prikazal življenje Čajkovskega in njegove duševne boje tudi zaradi svoje drugačne usmerjenosti. Balet je od tedaj požel uspehe po celem svetu. Žal ni bilo orkestra, poslušali smo glasbo iz zvočnikov. V programu tudi ni pisalo, kateri orkester je posnel glasbo Čajkovskega.

Eifman je za upodobitev življenja in duševnih stisk Čajkovskega uporabil štiri njegova baletna in operna dela in sicer Labodje Jezero, Hrestača, Jevgenij Onjegin in Pikovo damo. Čajkovskega, na glasbo iz Labodjega jezera ga je plesal Oleg Markov, ves čas spremlja njegov dvojnik (Dimitij Fišer) in nepozabni so bili na prvi predstavi (21.8.) njuni moški »pas de deuxi«, redko videni. Razburljiva in na izrednem baletnem nivoju je bila borba princa Markova s čarovnikom in skušnjavcem Rothbartom, odlična je bila tudi ideja, ko princ (seveda Čajkovski) dirigira baletnemu ansamblu. Na glasbo iz Hrestača, ko se Čajkovski poroči z Antonino Miljukovo, zakon je trajal le nekaj tednov, odlično jo je odplesala in zaigrala krhka Jana Gordijenko, je sodeloval ves ženski ansambel in posebej je bila zanimiva ideja, ko dve balerini dvignjeni beli poročni trak preneseta preko poročne povorke. Dolgoletno mecenko in prijateljico Čajkovskega Nadeždo von Moeck, ki ga pri njegovem komponiranju navdihuje, je odlično interpretirala Angela Turko. Sploh je Eifman poln nenavadnih idej in visoki baletni skoki in dvigi partnerjev ter partneric mejijo že na akrobacijo, vendar vedno s klasično povsem iztegnjenimi stopali. Sceno na znano glasbo iz Evgenija Onjegina so izvrstni baletniki pričeli z elegantnim plesom v parih in ponovno smo občudovali enkratno Eifmanovo idejo ločitve, ko Čajkovski in žena stojita vsak na svojem koncu polovice mostu, ki se počasi odmika narazen!

Tudi dvoboj Onjegina ( Igor Subbotin) in Lenskega (Daniel Rubin) za ljubljeno Tatjano (Ana Ostrapenko) je predstavil vrhunsko baletno izvedbo na meji težnosti. Tatjana je na odru verjetno raztrgala tisto pismo Onjegina, ki ga v istoimenski operi poje bariton: »Ja vas ljublju ljubov ješčjo bit možet, ja vas ljublju tak iskreno, tak nježno, kak daj vam bog ljubimoj bit drugim«. V kvartopirski sceni »Pikove dame« so nam enkratni peterburški baletniki ponovno prikazali ves svoj bogati repertoar baletnega ustvarjanja s ponovno odlično idejo koreografa, ko Hermana (Igor Subbotin) kolegi po skupnem kartanju in plesu na zeleni mizi počasi spustijo k tlom in ostane sam samcat osamljen, brez žene, ki je zaradi njegove odtujitve končala v umobolnici.

ENKRATNA BALETNA UMETNINA VELIKEGA KOREOGRAFA!