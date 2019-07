Zgodbe, ki jih piše življenje, so mnogokdaj težko doumljive ter za človeški um in srce tako neskladne, da se jih z vsemi vlakni otepata. Pa vendar so resnične in trpko razodevajo, kod izvirajo solze in se napaja bol. Iz takšnega tkiva je zgodba Anice Wurm-Olip »Rojena na kraju smrti … in preživela«. O knjigi in avtorici je na Obirskem spregovoril urednik Miha Vrbinc.

Obirsko Le predobro – kakor tisoči in milijoni drugih nedolžnih ljudi – Slovenci na Koroškem iz lastnega izkustva poznamo te zgodbe križevega pota.

Knjižica je pripoved o življenju, smrti, rojstvu in preživetju, o krutosti usode in pogumnosti žensk, o preganjanju in volji do življenja, o navezanosti na dom in premagovanju ovir, o domačem jeziku in o družini, o izobraževanju in pesniškem ustvarjanju, o tem, kako je preživel otrok, ki so ga po rojstvu odpisali, a je preživel …, je knjigi na pot zapisal njen urednik Miha Vrbinc, ki je s tem, da je zapisom Anice Wurm-Olip utrl pot umestiti se v širši kontekst življenjskih zgodb na južnem Koroškem, zaključil tudi od svojega očeta Franceta Vrbinca že začeto in še nedokončano delo.

Anica, najmlajša izmed otrok Jerebove družine na Obirskem, se je rodila 14. junija 1943 v ženski kazenski ustanovi Aichach, kamor so nacisti pregnali njeno družino, očeta Tomaža Olipa pa so policisti v celovškem gestapovskem zaporu tako zverinsko pretepali, da je že tam za posledicami trpinčenja umrl. Svoje ganljive spomine in pretresljivo zgodbo družine je zdaj Anica, ki so jo nacistični zdravniki označili za preživetje za nesposobno, izdala v knjigi »Rojena na kraju smrti … in preživela«. Da je drobno detece, ki se je tudi že znašlo v krempljih zloglasnih esesovskih »medicinskih eksperimentov«, naposled vendarle preživelo, je predvsem tudi zasluga tete, ki je po obisku svoje sestre – Aničine mame – otroka v kartonasti škatli naskrivaj odnesla iz taborišča.

Knjigo, ki je popestrena s spominskimi fotografijami in Aničinimi pesmimi in je dvojezična, sta v soboto v njenem domačem kraju, na Obirskem, publiki predstavila Miha Vrbinc in predsednik SPD Valentin Polanšek Avgust Brumnik, avtorica je brala odlomke iz knjige, neumorni domači moški pevski zbor pa je z lepimi pesmimi omilil ostrino trpke usode Anice Wurm-Olip in njenih, ki ni fiktivna kriminalka, je gola resnica, kakor je zapisal knjigi za uvod Reginald Vospernik – ter dodal: Zato je pomembno, da se taka pričevanja, kakor se na grozljiv način razodevajo v pričujoči knjigi, ohranijo naslednjim rodovom v opomin in svarilo.