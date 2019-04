Velikovec Mestno pokopališče v Velikovcu je bilo minuli konec tedna sedmič kraj skupnega spominjanja na padle v bojih pred sto leti. »Umrli so v veri v svojo domovino, ker politika ni bila sposobna razrešiti konfliktov na miren način,« je sporočilo spominske prireditve, ki se je razvila iz dialoga med Marjanom Sturmom in Josefom Feldnerjem. Danes sta poleg njiju člana koordinacijskega tima za čezmejni dialog tudi predsednika mariborskega in ljubljanskega Kluba koroških Slovencev zgodovinarja Danijel Grafenauer in Janez Stergar. Spominsko slovesnost v Velikovcu so obeležili s polaganjem vencev, cerkvenim blagoslovom ter v glasbenem okviru in z besednimi prispevki dijakov in dijakinj velikov-ške gimnazije Alpe-Adria, Slovenske gimnazije v Celovcu in waldorfske gimnazije v Ljubljani. Pobuda, ki se je pred leti porodila na tihem in jo je marsikdo opazoval zadržano, nezaupljivo in deloma odklonilno, je medtem deležna vedno širšega sprejemanja.

Slovesnosti so se udeležili podpredsednik Vladimir Ovnič iz Zveze društev generala Maistra, predsednik Slavko Delalut iz Zveze vojaških gornikov, slovenski vojaški ataše na Dunaju polkovnik Milan Kranjec, podpredsednik koroškega deželnega zbora Jakob Strauß, generalni konzul RS v Celovcu Milan Predan s soprogo, avstrijska veleposlanica v Ljubljani Sigrid Berka, predstavnik društva TIGR iz Primorske, vojaški komandant Koroške Walter Gitschtaler idr. Prireditev je povezoval Arno Manner, s prevajanjem pa mu je stal ob strani Manuel Jug.