Osojščica 7. februarja 2019 so se smučarke in smučarji ZG in ZRG za Slovence ponovno odlično odrezali. Na Osojščici/Gerlitzen je pri čudovitem vremenu potekalo šolsko prvenstvo okraja Celovec, kvalifikacijska tekma za koroško prvenstvo v alpskem smučanju. Naši zmagovalci lanskega leta, Maks Žagar (6.B), Lena Olip (3.A) in Luka Kovač (4.B), so na žalost zaradi poškodbe ali bolezni letos manjkali. Kljub temu se je kar 11 tekmovalk in tekmovalcev Slovenske gimnazije kvalificiralo za koroško prvenstvo dne 28. februarja 2019, vrhu tega je Gregor Kušej (6.B) dosegel najboljši čas dneva.

Po okrajnem prvenstvu smo tekmovali še na kvalifikacijski tekmi za avstrijsko prvenstvo – šolsko olimpiado Schul Olympics 2019.

Zelo ponosni smo na dijakinje in dijake, ki so ob šolskem vsakdanu aktivni na raznih področjih. Velika pohvala velja staršem, trenerjem, društvom. Od kulture do fizkulture – vsepovsod so mladi izredno zagnani in ustvarjalni. Veselimo se uspehov naše mladine!

Rezultati okrajnega prvenstva Celovec 2019, veleslalom, 1 tek (v oklepaju je naveden razred): Cicibanke (letnika 2007 in 2008): Anja Metschina (2.C): 3. mesto, Elena Loliva (1.D): 4. mesto, Sophie Buxbaum (1.D): 5. mesto, Alisha Sitter (2.D): 7. mesto. Cicibani (letnika 2007 in 2008): Noa Mosser (2.C): 11. mesto, Marko Sabotnik (2.C): 13. mesto, Marko Kulnik (1.D): 16. mesto. Mlajše deklice (letnika 2005 in 2006): Alina Kunčič (4.D): 8. mesto. Mlajši dečki (letnika 2005 in 2006): Niklas Kaltenbacher (3.A): 2. mesto, David Pechmann (2.A): 7. mesto, Levi Lambauer (3.C): 9. mesto, Tobias Ressmann (3.C): 12. mesto. Starejše deklice (letnika 2003 in 2004): Lara Vodovnik (5.A): 2. mesto, Liza Žagar (6.B): 3. mesto, Shirin Sitter (6.A): 7. mesto. Starejši dečki (letnika 2003 in 2004): Gregor Kušej (6.B): 1. mesto – najboljši čas dneva, Marjan Ogris-Martič (4.D): 3. mesto, Jan Ogris-Martič (3.D): 14. mesto. Mladinke (letnika 2001 in 2002): Jera Vodovnik (7.B): 5. mesto. Mladinci (letnika 2001 in 2002): Leon Lambauer (7.A): 7. mesto. Moštvo – mlajši dečki: Niklas Kaltenbacher, David Pechmann, Levi Lambauer, Tobias Ressmann: 1. mestoMoštvo – starejše deklice: Lara Vodovnik, Liza Žagar, Shirin Sitter, Hanna Novak: 1. mesto Moštvo – starejši dečki: Gregor Kušej, Marjan Ogris-Martič, Jan Ogris-Martič, Luka Olip: 2. mesto

Rezultati kvalifikacijske tekme za avstrijsko prvenstvo Schul Olympics 2019, veleslalom, 1 tek: Ekipa deklic nižje stopnje: Anja Metschina, Elena Loliva, Sophie Buxbaum, Alisha Sitter, Alina Kunčič: 2. mesto Ekipa deklet višje stopnje: Lara Vodovnik, Liza Žagar, Shirin Sitter, Jera Vodovnik: 4. mesto Ekipa dečkov nižje stopnje: Marjan Ogris-Martič, Niklas Kaltenbacher, Levi Lambauer, David Pechmann: 7. mesto Ekipa fantov višje stopnje: Gregor Kušej, Žiga Kozlar (6.B), Luka Olip, Lanej Schaap (7.A), Leon Lambauer: 5. mesto