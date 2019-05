SAK je dal letos 40 golov, od teh jih je Patrick Lausegger dal 10, torej eno četrtino. In to kot branilec. Zanimivo je, da je 9 golov dal doma v Welzeneggu, le enega pa na tujem. Večinoma so to bili goli z glavo iz standardnih situacij, prosti streli ali koti. Patrick je specialist za visoke žoge; pred lastnim golom čisti, v nasprotnikovega pa zadane.

Kaj pravi »Lausi« k svoji bilanci? »Že kot mlad igralec sem vedno šel pri standardih v napad, tam večinoma ne računajo z branilci in jih presenetim. Treba je tudi prej opazovati branilce in si izbrati tistega, ki skoči najnižje, ali ki gre bolj bojazljivo na žogo…«