Letošnji, že 39. pohod na Komelj minulo nedeljo, 15. julija, je privabil številne pohodnike od blizu in daleč, ki so se spomnili 12. oktobra 1944 pri Apovniku pobitih dvanajstih borcev Domnove čete.

Celovec Letošnji pohod je bil tudi v znamenju desetletnice smrti Lipeja Kolenika-Stanka, ki je skupaj s preživelim borcem Jurijem Bojanoviçem bil pobudnik pohoda in postavitve spomenika pri Cimpercu, ki naj spominja na borce, ki so postali žrtve nacističnega nasilja. Ta spomenik je bil trn v očeh in mišljenju simpatizerjev nacističnega rajha in nasprotnikov upora proti njemu. Zato so ga kakor spomenika v Šentrupertu pri Velikovcu in na Robežu pri Apačah razstrelili. Zveza koroških partizanov ga je obnovila. Pohod pa je bil tudi pravšnja priložnost za povabilo na 40-letnico pohoda, ki jo bomo obhajali prihodnje leto. Letos, 10. novembra, pa bo Zveza koroških partizanov obhajalo svojo sedemdesetletnico.

Pohodnike sta s pesmijo in glasbo pozdravila Moški zbor »Foltej Hartman« pliberške »Edinosti«, zbor vodi Martin Kušej, in godba na pihala iz Liboj pri Celju. Po pozdravu Mojce Koletnik, podpredsednice Zveze koroških partizanov, je njen tajnik Andrej Mohar posebej omenil potrebo odločnega zoperstavljanja oživljanju nacifašistične ideologije in podobnim pojavom, na primer proti srečanju ustašev na libuški Gmajni pod krinko versko-obrednega spominjanja. 12. maja je bila v Pliberku javna manifestacija proti srečanju ustašev. Zveza koroških partizanov je kot sopobudnica srečanja krški škofiji in notranjemu ministru Kicklu poslala odprto pismo, v katerem zahteva prepoved ustaškega zborovanja.

Župnik Lampret je pridigo pri spominski maši postavil pod geslo »Nikoli več vojne«. Posebej je omenil nasilno smrt škocjanskega župnika Vinka Poljanca avgusta 1938 in naglasil potrebo po pokončnosti in pripravljenosti po odkriti spravi. Zgodovinar in nedeljski slavnostni govornik Martin Premk je s pogledom na zločin pri Apovniku 12. oktobra 1944 dejal, da je partizanski boj bil boj za preživetje Slovencev, za miroljubno prihodnost in tudi za združitev naroda. Ta boj je vodila Osvobodilna fronta slovenskega naroda(OF). Revizionistični krogi in revanšistična gibanja z lažmi, potvarjanjem zgodovinskih dejstev in sovraštvom ta boj proti nacizmu in fašizmu skušajo kriminalizirati. A ve se, kdo je bil proti okupatorjem in kdo na njihovi strani.