Celovec 27. aprila 1945 so enote sovjetske rdeče armade osvobodile nacistično uničevalno taborišče Auschwitz in rešile preostale jetnike, med njimi tudi otroke. V Auschwitzu so nacisti razvili industrijski način uničevanja ljudi. Od leta 2005 je 27. april mednarodni dan spomina na holokavst in opomina.

Osrednja osebnost letošnje proslave je bila 98-letna Helga Feldner-Bustin. Kot mladoletnica je na lastni koži doživela nacistično nasilje nad družino. Njen oče je preživel koncentracijsko taborišče Auschwitz, ona pa taborišče Theresienstadt (pri Terezinu na Češkem). Vrsta njenih sorodnikov nacističnega nasilja ni preživela. Bivša zdravnica danes kot priča časa skuša mlajšim rodovom posredovati misel, da so človeško dostojanstvo in pravice nedotakljivi in nedeljivi in da mladina naj ne naseda ljudem, gibanjem in ideologijam, ki zagovarjajo nestrpnost do tujcev, do ljudi druge barve in druge vere. Ostro je zavrnila trditve, da obstajajo različne človeške rase. Vsi smo ljudje, z enakimi pravicami in enakega dostojanstva, je pribila. Vse do danes da ni našla odgovora na vprašanje, kako je bilo možno, da se je ta nezaslišan zločin holokavsta lahko zgodil in kaj je ljudi privedlo do tega, da so ga zagrešili.

Njena vnukinja Anna Goldberg je brala iz knjige »Versteckte Jahre. Der Mann, der meinen Großvater rettete«. V knjigi je govora od Josefu Feldnerju, dunajskem zdravniku koroškega rodu, ki se kot zdravnik ni uklonil nacističnemu pritisku, ampak je po svoji vesti in poklicni etiki pomagal judovskim soobčanom.

Peter Gstettner, predsednik spominskega sosveta mesta Celovec, je svojem govoru omenil dve krivdi naše družbe. Ena je krivda pozabe, da o grozotah holokavsta ničesar nočemo slišati in o krivdi sprenevedanja, češ da storilci niso krivi zločinov, saj so izvajali le povelja. Njihove preživele žrtve pa vse življenje nosijo in so nosile breme spominov na doživeto grozo, je omenil.

Dekliški zbor »M con Voce« vetrinjske gimnazije je proslavo dostojno olepšal.