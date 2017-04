Dunaj – Kakor tudi v zadnjih desetletjih je spominsko proslavo organiziral Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju, letos v sodelovanju z veleposlaništvom Republike Slovenije in slovenskim kulturno informativnim centrom Skica na Dunaju.

Ob 74. obletnici so se slovesnosti na Dunaju udeležili minister RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, avstrijski zvezni minister za pravosodje Wolfgang Brandstetter, koroški deželni glavar Peter Kaiser, dunajski mestni svetnik Michael Ludwig ter predsednik višjega deželnega sodišča Dunaj Gerhard Jelinek, predstavniki slovenskih krovnih organizacij na Koroškem in biroja za slovensko narodno skupnost dežele Koroške, generalni konzul RS v Celovcu Milan Predan ter mešani pevski zbor Sele, ki je skupno z zborom KSŠŠD z glasbo oblikoval spominsko slovesnost.

Žmavc in Kaiser obiskala dunajski klub

Pred komemoracijo sta si minister Žmavc in deželni glavar Kaiser v spremstvu veleposlanika Andreja Rahtena ogledala prostore kluba v dunajski Mondscheingasse, kjer sta predsednica KSŠŠD Jana Trap in zastopnik predsednice Jakob Stadler predstavila delo kluba ter ob tem poudarila pomembnost komemoracije, ki jo KSŠŠD že prireja desetletja. Nato so se klubašinje in klubaši podali na vsakoletni spominski sprehod do deželnega sodišča, kjer je sledilo polaganje vencev in trinajstih nagljev na mestu usmrtitve. V sodni dvorani sta goste pozdravila predsednik deželnega sodišča Friedrich Forsthuber in veleposlanik RS na Dunaju Andrej Rahten.

1 od 4

vse slike …

Iz govorov politikov

Forsthuber je v svojem govoru poudaril pomen spominskih proslav v času, v katerem se širi sovražni govor na internetu. Po pozdravnih besedah ministra Brandstetterja in mestnega svetnika Ludwiga je predsednica kluba Jana Trap opozorila v svojem govoru na to, da so temelji nacistične ideologije še zmeraj prisotni v glavah veliko ljudi in da moramo biti v času, ko skoraj ne mine teden brez napada na domove beguncev, posebej pozorni.

Deželni glavar Kaiser je tudi v »drugem deželnem jeziku« Koroške protrdil bistven prispevek koroških Slovencev k osvoboditvi Avstrije in spregovoril o tem, kako važna bi bila rehabilitacija selskih žrtev, saj so bili po dikciji nacistov za zmeraj brez časti. Po deželnem glavarju Petru Kaiserju je v imenu vlade Republike Slovenije spregovoril minister Žmavc o selskih žrtvah kot simbolu opominjanja, da bi se napake iz zgodovine ne ponovile.

Gregor Novak