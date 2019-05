Loče Niti njegovi sorodniki v Ločah pri Šentilju zanj niso več vedeli. V pozabo je tonil njegov izum, ki je bil sredi 19. stoletja velika inovacija, izgubil se je celo spomin na njegovo knjigo, prvo takšne vrste v slovenščini.

Minulo soboto so v Ločah odkrili spomenik Janezu Sumperju, duhovniku, čebelarju in knjižnemu avtoru, ki se je v kraju ob stari strugi reke Drave rodil leta 1827. Zaslužni za postavitev spomenika v obeh koroških deželnih jezikih so trije Sumperjevi sodobni »cehovski potomci«, koroški slovenski čebelarji Janko Pečnik, Karl Gril in Jozi Hribar. Kot je na slavju dejal podpredsednik Koroške čebelarske zveze Meinhard Schöffmann, so ga dobesedno »povzročili, saj niso dali miru, dokler niso prepričali vseh pristojnih, da je treba temu pionirju čebelarstva postaviti spomenik.«

Občinski svet v Vrbi je pobudo podprl in po prepričanju vrbskega župana Ferdinanda Vouka so z njeno uresničitvijo minulo soboto »pisali regionalno zgodovino.« Avtor železnega spomenika je Alojz Krevh s Prevalj, ki je poleg kratkega dvojezičnega opisa Sumperjevega pomena vključil dva simbola njegovega delovanja – kelih kot znak duhovništva in satje kot prispodobo za čebelarstvo.

Sumperja je predstavil Erwin Pinter, 93-letni upokojeni ravnatelj ljudske šole Lipa in »starosta slovenskih čebelarjev na Koroškem,« kakor ga je opisal Karl Gril. Poudaril je predvsem njegovo knjigo Slovenski Bučelarček, prvi izvirno v slovenščini napisani priročnik za čebelarstvo, ki je izšel keta 1871 pri Družbi sv. Mohorja in ga je celovška Mohorjeva založba lani ponovno izdala (Janko Pečnik ugotavlja, da so njegovi nasveti danes še vedno veljavni), ter Sumperjev izum, tako imenovni skočidolski panj, nakladni panj, ki je bil tedaj prav revolucionaren. Sumper ga je skupaj z vaškim učiteljem Tomažem Kuchlerjem razvil v Skočidolu, kjer je bil župnik. Danes je po oceni strokovnjakov spet aktualen, ker omogoča sonaravno čebelarjenje.

Spomenik v Ločah pod lipo pri vaški cerkvi je blagoslovil šentiljski župnik Janko Krištof, pel je cerkveni zbor iz Šentilja, dogodek pa sta počastila tudi predsednik koroškega deželnega zbora Reinhart Rohr, sam čebelar, in delegacija Čebelarske zveze Slovenije s predsednikom Boštjanom Nočem na čelu.