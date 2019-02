V vsem, kar sem ustvaril, se zrcali moje miselno obzorje, ki ni nič drugega kot hrepenenje po nedotaknjenem svetu.

Hermann Falke (1933-1986)

Libuče Hermann Falke, rojen leta 1933 v Severnem Porenju (Westfalia), je študiral slikarstvo na umetnostno-obrtni šoli v Kasslu (Nemčija). Kot grafik in slikar je deloval v rojstni državi in spoznal ter vzljubil svojo bodočo ženo Renate iz Libuč.

Tako so Libuče postale njegova druga domovina, kjer sta si leta 1982 ustvarila Hišo Falke kot stalno bivališče in kjer se je želel umetnik Hermann Falke čim bolj približati »prijetnemu kraju« svojih vizionarskih akvarelov. Pa je usoda kruto udarila v Hišo Falke pod Matjaževo Peco – leta 1986 je huda bolezen Hermanna Falkeja prisilila, da je vse prerano za vedno oddal čopič, s katerim je utelešal, kot je sam poudaril, »hrepenenje po nedotaknjenem svetu«, utelešal utopičen svet, v katerem ljudje in živali živijo v harmoničnem sožitju s preostalo naravo.





Leta 1989, natančno pred 30 leti, je bila v Hiši Falke na ogled prva razstava Falkejevih del. Minulo nedeljo, 27. januarja, pa je vdova Renate Falke, ki je Hišo Falke spremenila v karizmatičen kraj srečavanja in skrbno upravlja umetniško zapuščino svojega moža, ljubitelje likovne umetnosti spet vabila, tokrat na odprtje razstave Falkejevih umetniških del, slik in akvarelov, ki prinašajo občutje veselja in lahkotnosti. Na ogled sta tudi dve Falkejevi tableni sliki: »Praznovanje modrih nimpf« in »Koridonov vrt«.

O razstavljenih delih je spregovorila umetnostna zgodovinarka Elisabeth Klokar. Odmev na odprtje razstave pod naslovom Locus amoenus-Prijetni kraj je bil izredno dober (navzoč je bil mdr. pliberški kulturni referent Marko Trampusch), izredno dober pa je bil tudi glasbeni program z violinistko in pianistko Tatjano Sagernik Kovačič ter njenim soprogom in klarinestistom Gregorjem Kovačičem, ki sta uradni del zaključila s staro božično pesmijo iz Libuč »O, kaj je to«.

Ogled razstave je možen ob vnaprejšnji najavi (tel. 0664/ 4062430 ali: [email protected]).