Pescara Slovenski kolesar Primož Roglič je končni zmagovalec dirke svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja. Do novega velikega uspeha je prišel v torek na zadnji etapi, 10-kilometrski vožnji na čas, ko je nadoknadil 25 sekund zaostanka za Britancem Adamom Yatesom in na koncu po sedmih dneh dirkanja slavil z 0,31 sekunde prednosti. Roglič je s tem prišel do svoje osme skupne zmage na etapnih dirkah, četrte na ravni svetovne serije. Prvo in drugo je vpisal lani na dirki po Baskiji in Romandiji, tretjo letos na dirki po Združenih arabskih emiratih. Lani je Roglič zmagal tudi na etapi dirke po Franciji.