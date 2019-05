Celovec Čebelica Maja spremlja – vsaj evropsko – mladino od mladih nog naprej. Čebele pa so doma tudi v slovenski otroški literaturi. In tudi v svetopisemskih besedilih ter celo v vrhunski antični filozofiji.

O tem »širokem polju čebel« je minuli četrtek spregovorila dijakom Slovenske gimnazije in Dvojezične trgovske akademije tajnica Slovenske matice Ignacija Fridl, ko je v osrednji slovenski izobraževalni ustanovi na Koroškem potekala proslava ob svetovnem dnevu čebel. Nanjo sta skupaj z Generalnim konzulatom Republike Slovenije v Celovcu vabila Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik.

Kot je povedala Fridlova, so čebele omenjene že pri Juriju Dalmatinu, piscu leta 1584 izdanega prvega celotnega prevoda Svetega pisma v slovenščino. Janez Vajkard Valvazor jih je v svoji znameniti Slavi vojvodine Kranjske sicer uvrstil med mrčes, pohvalno pa se je izrazil o medici, alkoholni pijači, ki je bila cenjena že pri starih Slovanih. O čebelah je pisal Fran Levstik, ki je njihov panj primerjal z republiko, podobno kakor antični grški filozof Aristotel, ki je menil, da je čebelji panj podoba človeške družbe. Marljivim čebelam je številne pesmice posvetil tudi Oton Zupančič v svoji do danes priljubljeni zbirki Mehurčki. In nasploh je slovenski človek čebele od nekdaj cenil tako močno, da so zanj edine živali, za katere pravi, da umrejo in ne poginejo, je še opozorila tajnica Slovenske matice, ustanove s 155-letno tradicijo.

Podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Aleš Rodman je dejal, da čebele zmorejo še več ko nujno potrebno opraševanje cvetov in pridelavo strdi. Njihovi pridelki in izločki so koristni tudi v zdravstvu, v Sloveniji bo apiterapija, zdravljenje s pomočjo čebel, verjetno že kmalu tudi uradno priznana terapija, je sporočil.

O čebelarstvu na Koroškem je šolski mladini predaval Janko Pečnik in ocenil, da je v deželi okoli 250 slovenskih čebelarjev, ki pa niso organizirani v skupno društvo. Tadej Čertov pa je predstavil sistem za nadzor dogajanj v čebeljem panju s pomočjo senzorjev.

Svetovni dan čebel 20. maja je Organizacija združenih narodov razglasila pred dvema letoma na pobudo Slovenije, lani so ga prvič obhajali.