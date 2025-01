Zdravnik Roman Einspieler odpira privatno internistično ordinacijo: Srčni infarkt lahko preprečimo, še preden se zgodi

Roman Einspieler je sprva doraščal v Celovcu, kasneje se je družina preselila v Goriče pri Miklavčevem. Po maturi na Slovenski gimnaziji in civilni službi pri Rdečem križu se je odločil za študij medicine na Dunaju. »S tem sem doraščal, saj sta zdravnici tudi moja mama (opomba Brigitte Einspieler-Urban) in teta (Anica Schwarz). Vselej sem se zanimal za naravoslovne vede,« pripoveduje Einspieler, ki ima še mlajšo sestro Ano. Po študiju je opravil turnus, delal je v ordinaciji zdravnika Maksa Domeja na Dunaju in v bolnišnicah v Wolfsbergu in v Gradcu. Sprva je hotel po zgledu mame postati očesni zdravnik, na koncu se je le odločil za interno medicino, »ker je zelo široko področje medicine«. Devet let je delal na internem oddelku v deželni bolnišnici v Fürstenfeldu, kjer je opravil izobrazbo za internista. »Bila je dobra šola, ker je bila celovita in ne le specializacija, npr. na nek organ. Danes je malo splošnih internistov, skoraj vsak ima že kakšno specializacijo,« razlaga Einspieler, ki z ženo Kristino, roj. Mochar, živi v Gradcu. Več let je prepeval pri moškem zboru Trta v Žitari vasi in mešanem zboru Danica v Šentprimožu, a je to moral zaradi oddaljenosti od doma opustiti. Če bo časovno mogoče, se bo zopet pridružil kateremu zboru.