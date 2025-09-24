Zdravnica Maja Hanuna: Po transplantaciji srca je mogoče teči maraton

Načeloma lahko vsak posameznik postane darovalec organov. Pred sprejemom v postopek darovanja pa se opravijo natančne preiskave za oceno zdravstvenega stanja darovalca in dejanske kvalitete organa. Na evropski ravni še ni vzpostavljenih enotnih kriterijev za darovanje organov, saj se zakonodaja o darovanju organov ureja na državni ravni. Posledično se zakoni med državami razlikujejo. V Nemčiji je za posmrtno darovanje organov potrebna izrecna privolitev darovalca v času življenja, medtem ko v Avstriji velja ravno nasprotno. Predpostavlja se, da želi oseba po smrti darovati organe, če tega med življenjem izrecno ni zavrnila. Pred sprejemom potencialnega darovalca je obvezna potrditev smrti. V večini držav velja definicija možganske smrti, v zadnjih letih pa vedno več držav upošteva tudi cirkulatorno smrt (npr. po zastoju srca). Ob smrti potencialnega darovalca je treba obvestiti svojce in jih vključiti. Darovanje organov poteka povsem anonimno. Menim, da je biti darovalec organov izjemno pomembno. Na to gledam kot na zadnje nesebično dejanje in s tem prejemniku podaljšamo čas z njegovimi/njenimi najbližjimi. Je pa izjemno težka odločitev in vsak ima pravico do svojih prepričanj.