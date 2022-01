Avstrijski kancler Karl Nehammer in minister za zdravstvo Wolfgang Mückstein sta na svetu ministrov sporočila, da je v ponedeljek, 31. januarja konec omejitev za necepljene.

Kot poroča ORF, je vlada sledila priporočilom kriznega gremija GECKO, ki „v omejitvah za necepljene ne vidi več smiselnega ukrepa“. Konec omejitev za necepljene začne veljati istočasno z uvedbo splošne obveznosti cepljenja proti novemu koronavirusu.

Za vstop v lokale, dostop do številnih storitev in nenujnih nakupov je še naprej potrebno izpolnjevati 2G pravilo, torej je vstop in dostop marsikje omejen na prebolele in cepljene.