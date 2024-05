Občina Bistrica nad Pliberkom je 26. aprila vabila na dan varovanja podnebja in zdravja. Sodelovalo je več kot 40 iniciativ, od podjetnikov, šol, pa do ponudnikov zdravstvenih storitev. Pogovarjali smo se z nekaterimi sodelujočimi.

Kuhinja »Repice« društva Lebensraum Petzenland / Peca je goste razvajala s kulinaričnimi dobrotami.

V društvu »Regionale Gehölzvermehrung« zbirajo domače sorte lesnatih rastlin in s pridobljenimi semeni vzgajajo nove rastline, ki jih spet posadijo tam, kjer so pač domače. V naravnem vrtu družine Silan na Letini si lahko rastline ogledate. Domače rastline so odpornejše in tudi primernejše za žive meje ob hišah, saj nudijo žuželkam življenjski prostor.

Preiskava reši življenje

Martina Feigl (42) je diplomirana medicinska sestra. Že osem let je zaposlena v ordinaciji zdravnika Karla Verdela v Breški vasi. Vse poziva, da naj opravijo kolonoskopijo, torej preiskavo črevesja. Od 50. življenjskega leta stroške prevzame zdravstvena zavarovalnica, pred tem je treba del stroškov pokriti sam. »Problem je, ker obolenja črevesja in nastanka raka na črevesju sploh ne občutimo. V kratkem času, v teku enega leta ali nekaj mesecev lahko iz polipa nastane rak in zaradi tega so te preventivne preiskave izredno pomembne.«

Te preiskave pa ne priporoča le starejšim. »Vedno spet prihajajo tudi mladi na preiskavo in opažamo, da bi za mnoge bilo prepozno, če bi jo opravili šele v starosti 50 let.« Mnogi se te preiskave bojijo. »Seveda ni ravno prijetna, a preiskave same ne občutiš in nimaš bolečin,« pomirja Feigl. Na vsak način je to preiskava, ki lahko reši življenja. Kljub temu jo še vedno opravi premalo ljudi, nekoliko več jih naredi gastroskopijo (pregled želodca), razlog so akutne bolečine. Teh pa, kot rečeno, pri obolenjih črevesja pogosto ni. Simptomi so lahko driska, bolečine ali kri v blatu, ki pa ni vedno vidna. Preiskavo čreves je mogoče opraviti v ordinaciji dr. Karla Verdela v Breški vasi.

Sonce pridela kilovate

Mathias Obrietan in Thomas Opetnik

Mathias Obrietan (27), Thomas Opetnik (30) in Dominik Schatz (28) so nedavno ustanovili podjetje »Kilowatt«, pisarno imajo v Strpni vasi. Ukvarjajo se z načrtovanjem in realizacijo velikih in manjših fotovoltaičnih elektrarn. Obrietan, po izobrazbi električar, ima na področju fotovoltaike že šest let izkušenj. Opetnik in Schatz sta zaključila višjo tehnično šolo v Wolfsbergu, vsi pa so pri Wifi v Celovcu opravili tečaj »certifikat fotovoltaika«. Kot podjetje strankam ponujajo storitev od a do ž, stranka prevzame dokončano elektrarno. Organizirajo tudi birokracijo okoli podpor za fotovoltaične naprave. Če te odštejemo, fotovoltaična elektrarna z 12 kW močnimi paneli in 10 kilovatnih ur veliko baterijo trenutno pri podjetju »Kilowatt« stane od 15.000 do 16.000 evrov, cena pa je nekoliko odvisna od zgradbe strehe. Thomas Opetnik opozarja, da za montažo panelov in električne inštalacije sodelujejo izključno s podjetji iz okolice. Trenutno lahko elektrarno realizirajo v času dveh mesecev.