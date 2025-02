Ginekologinja Lejla Sandrieser: Menstrualne težave danes ne smejo biti tabu

Lejla Sandrieser: Ženski cikel traja med 24 in 38 dni, v tem času se v ženskem telesu zgodijo velike hormonske spremembe. Ena faza cikla je mesečna menstrualna krvavitev, ki traja okrog pet dni. Takrat se iz maternice odlušči in izloči vrhnja obloga in ženska izgubi do 80 ml krvi. V tem času ženske ponavadi občutijo povečano utrujenost, izčrpanost, splošno slabo počutje, manjše do zmerne bolečine v spodnjem delu trebuha in slabše razpoloženje. Poveča se tudi občutljivost za vaginalne infekte. Vendar pa ni normalno, če so bolečine tako hude, da ženske ne morejo delati in da protibolečinska zdravila ne pomagajo, ali pa če so krvavitve tako močne, da mora ženska vsako uro menjati tampon. Tedaj je treba iti h ginekologu.