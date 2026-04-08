Ženska energija preplavila konzulat

Maja Debeljak, vodilna strokovnjakinja v Centru zdrave hrbtenice, ki se je specializirala za psihosomatski in holistični pristop k zdravljenju, pa je z neverjetnimi primeri iz prakse dokazala, kako močno se človeška psiha odraža že na telesni ravni: k njej na terapijo je na primer prišla uspešna poslovna ženska zaradi kroničnih bolečin v nogah, ki so se začele že zjutraj – preko terapije se je izkazalo, da gospa svoje službe sploh ni marala, kar je odražal nemi protest njenih nog. Maja Debeljak je zato zbrane pozvala k čuječnosti do sebe in svojih čutenj ter povedala, da sta umirjeno dihanje in jok efektivna načina za lajšanje stresa. Večer je harmonično izzvenel ob prijetnem druženju in prigrizkih, vsaka je dobila tudi darilce.

