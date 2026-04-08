Ženska energija preplavila konzulat

Večer je bil namenjen poglabljanju znanja o komunikacijskih veščinah ter ozaveščanju in refleksiji lastnega čustvenega sveta, ki neposredno vpliva ne le na psihično, marveč tudi na naše fizično zdravje. Generalna konzulka Maja Balant Slobodjanac je vsem zbranim izrekla toplo dobrodošlico, nato je sledil modul o uspešni komunikaciji. Predavateljica Angelina Ana Rinaldi, svetovalka in strokovnjakinja za korporativne poslovne strategije, je poudarila, da uspešno komunikacijo zaznamujeta kompetenca in toplina, ki morata biti uravnovešeni, da sporočilo na pozitivni način doseže poslušalca. Ponazorila je, kako bistveno na jasnost sporočila vpliva intonacija in kako človek sam sebi zmanjša vtis kompetentnosti, če trditve zastavlja kot vprašanja. Hkrati pa je na podlagi medicinskih raziskav predstavila, da ljudje prijaznim, toplim sogovornikom podzavestno pripisujemo več kompetentnosti in jim bolj zaupamo kot hladnim.
Maja Debeljak, vodilna strokovnjakinja v Centru zdrave hrbtenice, ki se je specializirala za psihosomatski in holistični pristop k zdravljenju, pa je z neverjetnimi primeri iz prakse dokazala, kako močno se človeška psiha odraža že na telesni ravni: k njej na terapijo je na primer prišla uspešna poslovna ženska zaradi kroničnih bolečin v nogah, ki so se začele že zjutraj – preko terapije se je izkazalo, da gospa svoje službe sploh ni marala, kar je odražal nemi protest njenih nog. Maja Debeljak je zato zbrane pozvala k čuječnosti do sebe in svojih čutenj ter povedala, da sta umirjeno dihanje in jok efektivna načina za lajšanje stresa. Večer je harmonično izzvenel ob prijetnem druženju in prigrizkih, vsaka je dobila tudi darilce.
Navdušena sem bila nad pobudo za dogodek in nad izvedbo. Poslovne ženske iz Slovenije in me, Korošice smo se takoj ujele in načrtovale izmenjave in sodelovanja. Izrazile smo tudi pobudo, da bi se poslovna srečanja organizirala redno. Vsa zahvala gre naši izredno angažirani in priljubljeni generalni konzulki Maji Balant Slobodjanac, ki se je takoj strinjala s to pobudo.
Pred sedmimi leti sem odprla svojo prvo kavarno v Kamniku, nato čokoladnico in slaščičarstvo Mama Paula, lani pa še kavarno v Šiški. Izdelujemo čokolado, sladoled, cake popse in čokoladna poslovna darila. Dogodka za ženske sem se udeležila z mamo, ki ima tudi svoje podjetje. Zelo mi je bila všeč pristna moč ženske energije, podpora in prijateljsko vzdušje ter predavanji.
