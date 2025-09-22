Že pet let opozarjajo na slabe kolesarske poti

Junija 2021 je na pobudo Anneliese Fuchs in Lise Wolf v Celovcu zaživela kolesarska akcija »Kidical Mass«, ki se od tedaj v Celovcu odvija dvakrat letno. Gre za skupno vožnjo kolesarjev, otrok in staršev po mestu. V soboto, 20. septembra, ob 15. uri, se bodo že desetič s trga »Theaterplatz« skupaj odpeljali 4 km do pristanišča Lend­hafen, kjer bo nastopil bend Istzustand, pripravljen bo srečelov in sladoled za otroke. Cesta bo zaprta za avtomobile, policija bo na poti spremljala kolesarje. »Akcije se lahko udeležijo vsi, tudi družine z otroki, ki se še niso vozili po cesti. Peljali se bomo zelo počasi,« pove Daniel Wuttej, podpredsednik neprofitne organizacije Radlobby Kärnten/Koroška. Ta se na Koroškem zavzema za interese kolesark in kolesarjev, predvsem pa za boljše kolesarske poti. Cilj akcije »Kidical Mass« je javnost opozoriti na neurejeno kolesarsko infrastrukturo v Celovcu in na Koroškem, sploh na manjkajoče kolesarske poti. »To družinam z otroki onemogoča uporabo koles za vsakdanje poti, za pot v šolo ali v trgovino, ker je pot na cesti z avtomobili prenevarna,« razlaga Wuttej. Družine bi si lahko tudi privarčevale denar, če bi lahko prestopile na kolo. »Kar se je leta 2021 začelo s 50 kolesarji, je pri zadnji akciji maja letos število naraslo na 250 ljudi,« je vesel Daniel Wuttej. Društvo na dogodek vabi z dvojezičnim, slovensko-nemškim plakatom. Akcija bo istega dne prvič tudi v Ljubljani. Sam je že od otroštva navdušen kolesar, mopeda ni želel imeti, ker ta škoduje naravi. Wuttej se vse leto v službo iz Škocjana najprej s kolesom pelje na kolodvor v Sinčo vas, potem pa še v Celovcu do pisarne v Lakesideparku. »To ni noben problem, tudi pozimi ne,« pove Wuttej. Čas v vlaku je možno koristiti, voznik avtomobila ta čas izgubi, pravi. Wuttej: »Koroška ni kolesarjem prijazna dežela in to želimo spremeniti.« Za Celovec si želi manj parkirišč in več prostora za kolesa.