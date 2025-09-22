Že pet let opozarjajo na slabe kolesarske poti

Junija 2021 je na pobudo Anneliese Fuchs in Lise Wolf v Celovcu zaživela kolesarska akcija »Kidical Mass«, ki se od tedaj v Celovcu odvija dvakrat letno. Gre za skupno vožnjo kolesarjev, otrok in staršev po mestu. V soboto, 20. septembra, ob 15. uri, se bodo že desetič s trga »Theaterplatz« skupaj odpeljali 4 km do pristanišča Lendhafen, kjer bo nastopil bend Istzustand, pripravljen bo srečelov in sladoled za otroke. Cesta bo zaprta za avtomobile, policija bo na poti spremljala kolesarje. »Akcije se lahko udeležijo vsi, tudi družine z otroki, ki se še niso vozili po cesti. Peljali se bomo zelo počasi,« pove Daniel Wuttej, podpredsednik neprofitne organizacije Radlobby Kärnten/Koroška. Ta se na Koroškem zavzema za interese kolesark in kolesarjev, predvsem pa za boljše kolesarske poti. Cilj akcije »Kidical Mass« je javnost opozoriti na neurejeno kolesarsko infrastrukturo v Celovcu in na Koroškem, sploh na manjkajoče kolesarske poti. »To družinam z otroki onemogoča uporabo koles za vsakdanje poti, za pot v šolo ali v trgovino, ker je pot na cesti z avtomobili prenevarna,« razlaga Wuttej. Družine bi si lahko tudi privarčevale denar, če bi lahko prestopile na kolo. »Kar se je leta 2021 začelo s 50 kolesarji, je pri zadnji akciji maja letos število naraslo na 250 ljudi,« je vesel Daniel Wuttej. Društvo na dogodek vabi z dvojezičnim, slovensko-nemškim plakatom. Akcija bo istega dne prvič tudi v Ljubljani. Sam je že od otroštva navdušen kolesar, mopeda ni želel imeti, ker ta škoduje naravi. Wuttej se vse leto v službo iz Škocjana najprej s kolesom pelje na kolodvor v Sinčo vas, potem pa še v Celovcu do pisarne v Lakesideparku. »To ni noben problem, tudi pozimi ne,« pove Wuttej. Čas v vlaku je možno koristiti, voznik avtomobila ta čas izgubi, pravi. Wuttej: »Koroška ni kolesarjem prijazna dežela in to želimo spremeniti.« Za Celovec si želi manj parkirišč in več prostora za kolesa.
Iz rubrike Dogodki preberite tudi