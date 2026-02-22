Za valentinovo je Regionalna lista vabila v Gšeft

Vladimir Smrtnik, pod­župan in frakcijski vodja: »To je tradicionalna prireditev Regionalne liste zagotovo že kakšnih deset let. Gre za druženje na valentinovo in majhno zahvalo našim podpornikom in sodelavcem, s katerimi se srečamo na ta dan. Sploh danes, ob številnih resnih dogodkih, je prav, da se tudi malo nasmejimo in si privoščimo kakšno sproščeno uro v krogu prijateljev. V Gšeftu v Šmihelu pa zato, ker je to naša dvojezična gostilna, ki se je zelo uveljavila. Veseli smo, da jo imamo in jo tudi na ta način skušamo podpreti – zamisel kavarne sredi Šmihela.« Je Regionalna lista pripravljena na občinske volitve čez eno leto? »Trenutno razpravljamo o tem, kako bomo šli na naslednje volitve, vendar še nič ni dokončno dorečenega.« Ali bo Vladimir Smrtnik glavni kandidat Regionalne liste in kandidat za župana? »To vprašanje se trenutno še ne postavlja, a prej ne kot da,« je povedal Smrtnik.