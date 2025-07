Za 55-letnico mature v Deželni muzej

Petinpetdesdetletnico tega pomembnega dogodka so obhajali z obiskom razstave »Poglejmo«/»Hinschauen« v koroškem Deželnem muzeju. Že na začetku so ugotovili, da se je današnja podoba in vsebina Deželnega muzeja v primerjavi s časom okoli njihove mature bistveno spremenila na bolje. Takrat o slovenščini in koroških Slovencih nobenega sledu, danes pa so neodtuljiv in samoumeven ter spoštljiv del muzejske ponudbe, kar potrjujeta ta razstava in vodstvo v slovenščini. Po razstavi jih je vešče in zelo doživeto vodila Sara Pan, sodelavka muzeja. V teku ogleda se je razredu pridružil tudi ugledni zgodovinar dr. Peter Pirker. Po ogledu zanimive in izčrpne razstave, na kateri seveda ni manjkalo osebnih vezi z njeno vsebino, so nekdanji maturanti in maturanke preživeli prijetno družabno popoldne v taberni »Zommstehen« Igorja Ogrisa. Hvala Štefanu Lesjaku in Engelbertu Ojstru za priprave na srečanje.