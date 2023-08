Vse vrste moke in nadevov: 16. praznik pogače

Kljub visokim temperaturam je 16. praznik pogače tudi letos privabil množico obiskovalcev v Grajski park v Borovljah. Ob zvokih narodnozabavne glasbe so uživali v vseh vrstah pogač, pa tudi v gamsovem golažu, ki ga je ponujalo domače društvo SPD Borovlje. Tudi v slovenščini so kupcem stregle rokometašice SCH Ferlach Damen, Slaščičarstvo Ma-Ja iz Podljubelja, Koča na Starem Ljubelju, s pomočjo Jožeta Mečine pa tudi Plesno-športno društvo Borovlje. Vsi so bili s prodajo zadovoljni. Splošen vtis o ponudbi je, da iz leta v leto narašča pestrost ponudbe pogač predvsem zaradi raznovrstnosti moke in nadevov brez alergenov.