Predsednik Mlade El Luka Olip in Hannes Piskernik

Kar dve večji prireditvi prireja Mlada Enotna lista v juliji. Najprej bo 12. julija, ob 19. uri v celovški areni Schleppe na sporedu spet Veselica. Cilj prireditve je druženje vseh občinskih frakcij samostojnega političnega gibanja in zabava, pravi organizator Hannes Piskernik. Za ples bo igrala skupina Gedore s Tomažem Boškinom. Nastopila bo še skupina Zgruntanih 5 z Niklasem Travnikom, skupina Nomos in MOPZ Trta. Informacije so na veselica.at

Od 18. do 21. julija bo v hotelu JUFA v Pliberku Mladina evropskih narodnih skupnosti (MENS) praznovala svojo 40. obletnico. Začetek »vikenda mreženja« bo v petek, 19. julija, ob 11. uri. K obisku so še posebej vabljeni bivši udeleženci seminarjev MENS Nekaj je še prostih prenočišč, kdor bi hotel sodelovati cel vikend naj se javi na [email protected]