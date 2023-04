Z leve Jozej Blažej, Georg Burkhardt, Doris-Grit Schwarz in predsednik društva Lebensraum Petzen-Peca Franz Kušej, ki so vabili na velikonočno tržnico in 2. praznik močke.

Društvo Lebesraum Petzenland-Peca je v nedeljo, 2. aprila vabilo na vaški trg v Šmihelu na velikonočno tržnico in praznik močke. Močka-Fest oz. praznik te podjunske velikonočne specialitete iz jajc in hrena je v Šmihelu letos potekal drugič po letu 2022.

Doris-Grit Schwarz in župan Bistrice Hermann Srienz

Na cvetno nedeljo je društvo Lebensraum Petzenland-Peca drugič v Šmihelu organiziralo praznik močke. Letos je žirija ocenjevala 20 močk, kar je po besedah organizatorke in občinske svetnice v Šmihelu Doris-Grit Schwarz enako število kot lani. Najboljšo močko je že drugo leto zapored pripravila Annemarie Kraiger. Še več ljudi kot lani je letos na ocenjevanje prineslo svoje velikonočne prajteljne, med katerimi so bili po besedah Grit-Schwarzove izredno lepi primerki. Za najlepšega je žirija letos prepoznala prajtelj Franziske Lorbeg. Stojnic je bilo letos 17, vse iz regije pod Peco, ponujale so od medu in medice ter sveč in okraskov do šunke, sadik, moke, pipiletov, sladkarij in biovina družine Hren.

Najboljšo močko je že drugo leto zapored pripravila Annamarie Kraiger, na sliki z družino.

Na tržnici smo med drugim srečali svetnika koroške kmetijske zbornice Štefana Domeja, ki je prepričan, da gre za zelo dobro iniciativo lokalnih, v glavnem slovenskih ponudnikov živil in rokodelskih izdelkov: »Tukaj se srečajo vsi ljudje dobre volje, kljub temu da nekateri še vedno gledajo na zadevo postrani, tudi politično je občina ne podpira. Tistim, ki organizirajo ta praznik, je treba čestitati, saj gre za druženje, preko katerega gojimo dvojezičnost in slovenski jezik. Zato iskrena hvala vsem, ki se tukaj trudijo. Bralkam in bralcem pa želim ob veliki noči miru, vzpodbudno velikonočno mašo in prijetno druženje z družino ob dobri domači šunki.«

Tudi Martin in Milica Jernej sta imela svojo stojnico.

Praznik močke v največji meri sloni na prostovoljnem delu vpletenih članic in članov društva Lebensraum Petzen-Peca. Občina je letos iz proračuna prazniku močke namenila 500 evrov, medtem ko so organizatorji želeli 3000 evrov podpore. Prireditev je moderiral Peter Grilliz skupaj z Doris-Grit Schwarz, nagrade, to je polne košare domačih dobrot, so nagrajenkam podelili bistriški podžupan Vladimir Smrtnik, globaški župan Bernard Sadovnik in svetnik Štefan Domej.