V Ledincah so predstavili šesto narečno zgoščenko. Zgoščenko Pod Jepo doma so minulo soboto, 1. aprila, društveniki SKD Jepa – Baško jezero predstavili v kulturnem domu Ledince. Ta vsebuje 24 pripovedk in pesmi v narečju, ki se govori okoli Baškega jezera. Predsednica društva Anica Lesjak-Ressmann je povedala, da v vsaki vasi malo drugače zavijajo, in se zahvalila vsem sodelujočim.