Športni ples DSG Sele: Večer glasbe, plesa in solidarnosti v Selah

Športno društvo DSG Sele je na štefanovo vabilo na tradicionalni športni ples, kjer so se zbrali športni navdušenci iz bližine in oddaljenih krajev. Ansambel Rosa je ustvaril odlično vzdušje, privabil obiskovalce na plesišče ter popestril večer ob bogatem srečelovu. Med glavnimi nagradami so bili podpisan dres hokejskega kluba KAC in odbojkarskega kluba SK Zadruga Aich/Dob, 300 evrov v gotovini ter vstopnice za smučarske skoke v Planici in smučarsko dirko v Kranjski Gori.

Odbor športnega društva DSG SELE/ZELL se je odločil, da bo celoten dobiček srečolova namenili 7-letnemu Gabrijelu, ki je zbolel za možganskim tumorjem, ki ga ni mogoče odstraniti s kirurškim posegom. S prodajo srečk na športnem plesu se dobrodelna akcija ni končala, s katero se pomaga družini Mak pri financiranju posebnega zdravila ONC201. Strošek zdravila mesečno znaša približno 1.500 € in ga mora družina nositi sama. Prispevke za pomoč družini lahko še nakažete na bančni račun:

RAČUN ZA DOBRODELNO AKCIJO / SPENDENKONTO DSG SELE ZELL

AT33 3910 0025 0207 1132

NAMEN / VERWENDUNGSZWECK: GABRIJEL