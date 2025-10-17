V Šmihelu se bo vse vrtelo okoli repice

Praznik se bo ves dan odvijal na vaškem trgu v Šmihelu. Začetek bo ob 10.00 z zahvalno sveto mašo, ki jo bo daroval Slavko Thaler, provizor v Šmihelu. Mašo bo sooblikoval Mešani pevski zbor Gorotan in otroci Evropske šole Šmihel. Po maši bodo zaigrali šmihelska godba na pihala, Duo Alpe+ in člani omizja muzikantov Podjuna. Ob 13.00 se bo začel kulturni program, mdr. z nastopom Moškega pevskega zbora iz Krke (MGV Gurk) in plesne skupine podeželske mladine St. Michael v Labotski dolini. Obiskovalce pričakuje regionalna kulinarika na najvišji ravni ter bogata ponudba domačih specialitet. Vsega skupaj sodeluje 41 sejmarjev, obljubljata organizatorja predsednica društva Doris-Grit Schwarz in častni predsednik Franz Kušej iz društva Lebensraum Petzenland/Peca. Ob 14.00 bodo podelili na­grado »Genussengel« regionalnim proizvajalcem ter gostincem z odlično regionalno kuhinjo. Žrebanje nagrad bo ob 15.00. Program bo vodil Peter Grilliz.