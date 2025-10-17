Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

V Šmihelu se bo vse vrtelo okoli repice

17.10.2025 Šmihel pri Pliberku St. Michael ob Bleiburg Novice
19. oktobra vabi društvo Lebensraum Petzenland/Peca že osmič na praznik repice in praznovanje zahvalne nedelje.
Člani nadvse aktivnega društva Lebensraum Petzenland/Peca

Praznik se bo ves dan odvijal na vaškem trgu v Šmihelu. Začetek bo ob 10.00 z zahvalno sveto mašo, ki jo bo daroval Slavko Thaler, provizor v Šmihelu. Mašo bo sooblikoval Mešani pevski zbor Gorotan in otroci Evropske šole Šmihel. Po maši bodo zaigrali šmihelska godba na pihala, Duo Alpe+ in člani omizja muzikantov Podjuna. Ob 13.00 se bo začel kulturni program, mdr. z nastopom Moškega pevskega zbora iz Krke (MGV Gurk) in plesne skupine podeželske mladine St. Michael v Labotski dolini. Obiskovalce pričakuje regionalna kulinarika na najvišji ravni ter bogata ponudba domačih specialitet. Vsega skupaj sodeluje 41 sejmarjev, obljubljata organizatorja predsednica društva Doris-Grit Schwarz in častni predsednik Franz Kušej iz društva Lebensraum Petzenland/Peca. Ob 14.00 bodo podelili na­grado »Genussengel« regionalnim proizvajalcem ter gostincem z odlično regionalno kuhinjo. Žrebanje nagrad bo ob 15.00. Program bo vodil Peter Grilliz.

Iz rubrike Dogodki preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt