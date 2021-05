Sprostitve protikoronskih ukrepov omogočajo tudi večje kmečke tržnice. Pogovor z organizatorji in majhen izbor tržnic v naši regiji.

Šmihel Sicer je bila prva velika tržnica šmihelskega »Gšefta« načrtovana že lani oktobra, zaradi pandemije so bili prisiljeni, da jo izvedejo šele letos. Vse od sveže zelenjave in sadja, mlečnih in mesnih izdelkov ter do olja, dobre vinske kapljice in še kaj več bo na voljo pri prvi »Alpe-jadranski biotržnici«, ki bo to soboto, 29. maja, v Šmihelu, in sicer na prav zaradi tržnice zaprti Šolski poti, med ljudsko šolo in »Gšeftom«.

28 razstavljalcev bo prišlo v Šmihel, med njimi tudi Tomažejevi iz

Strpne vasi.

28 prodajalcev iz Štajerske, Koroške, Slovenije in Furlanije bodo med 10.00 in 16.00 uro predstavljali svoje izdelke. Štefan Merkač iz organizacijskega tima v pogovoru z Novicami: »Lahko povem, da so razstavljalci zelo motivirani. Imamo stroge kriterije, vse, kar se bo na tržnici prodajalo, mora biti ekološko pridelano in vsi morajo biti tudi med dobavitelji Gšefta. Stojnice bodo imele isto velikost in obliko, pomembno nam je bilo, da imajo vsi enakopravne možnosti pri prodaji.« V bodoče načrtujejo take večje tržnice izvesti štirikrat letno, po eno v vsakem letnem času.

Kulturni program

Glasbeno bo prireditev oblikoval »Trio Korenika«, na goste čaka še to ali ono drugo presenečenje. Vsi obiskovalci bodo lahko sodelovali na srečolovu, ki ga organizira Bio Austria, možne nagrade so ekološko pridelana živila ali pijače. Dodatna programska točka bo predstavitev kmetov in prodajalcev.

Kljub izzivom zadovoljni

Z obratovanjem »Gšefta« so zadovoljni, »čeprav trenutno ni ravno kakšne posebne evforije, ker je lahko bila odprta samo trgovina, kavarna pa je morala počivati,« pravi Merkač. Zdaj so zelo optimistični, da ne bo ovir ne za eno ne za drugo in da bodo ljudje vzljubili obe ponudbi.