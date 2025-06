V parlamentu jih je sprejela poslanka Zelenih Olga Voglauer: Podjunski upokojenci v dunajskem parlamentu

Na začetku junija letos pa so podjunski upokojenci napolnili Sienčnikov avtobus in se podali na Dunaj, kjer jih je v parlamentu sprejela poslanka Olga Voglauer in jim predstavila prostore, v katerih se kujejo avstrijski zakoni in se radi prepirajo poslanke in poslanci. Izlet je organizirala Irmi Raschun skupaj s Pepco Sienčnik, sicer pa je bil več kot samo »podjunsko parlamentarno zasedanje«. Poleg parlamenta so obiskali tudi dunajski Naschmarkt, Spanische Hofreitschule in Prater, kjer so Dunaj občudovali celo z največjega dunajskega kolesa.