V Bilčovsu diši po krompirju

Program se bo ob 10.00 začel z mašo, po otvoritvi pa bo druženje ob kulinaričnih specialitetah iz krompirja ter ob sladicah, ki jih bodo tudi letos prispevala domača društva. Ob enih popoldne bo zaigrala skupina »Radlpass Trio«, ob dveh popoldne pa bodo obiskovalci lahko sodelovali pri žrebanju srečk z aktivnimi nagradami. Zaplesali bodo mladi iz Škofič, obiskovalci pa si bodo na stojnicah v sproščenem vzdušju lahko priskrbeli letošnji krompir in drugo robo. Pomemben del praznika je tudi program za otroke: šminkanje, risanje, baloni, plezanje na napihnjen grad in spuščanje po toboganu.
In kako je praznik krompirja prišel v Bilčovs? Pobudnik je bil priljubljeni gostilničar Hanzi Ogris, ki mu domačini pravijo kar Ogi. Leta 2010 je bil že nekaj let član Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi. Ob svojem 50. rojstnem dnevu je z delegacijo iz Bilčovsa odpotoval v Ljubljano na 10. obletnico društva. Tam je prejel »zastavo festivala«, zato je naslednje leto gostil festival v svojem domačem kraju. Tako je leta 2011 po vsem Bilčovsu zadišalo po krompirju, praznik pa je privabil kar 5000 obiskovalcev. Zaradi velikega uspeha je praznik krompirja postal stalnica med prireditvami bilčovške občine.
Župan Manfred Maierhofer pravi, da je praznik krompirja za občino Bilčovs zelo pomemben, »saj povezuje ljudi, društva in generacije. Je priložnost, da pokažemo bogato kulturno in kulinarično izročilo ter gostoljubnost.« Ani Boštjančič, predsednici farnega sveta se zdi pomembno, da pri prazniku »sodelujejo vsa društva in tako pokažejo povezanost v naši veliki skupnosti. To potrjuje, da se v občini vsi podpiramo, naš farni svet bo letos poskrbel za pecivo.« Društvo SPD Bilka je že od začetkov praznika krompirja odgovorno za kulturni program, njegova predsednica Maria Weber-Ogris pa se najbolj veseli srečanja s prijatelji in znanci od blizu in daleč.
Župan Manfred Maierhofer: Praznik krompirja je za našo občino Bilčovs zelo pomemben, saj povezuje ljudi, društva in generacije. Je priložnost, da pokažemo naše bogato kulturno in kulinarično izročilo ter gostoljubnost. Vsako leto nas obišče več tisoč obiskovalcev iz Koroške, Štajerske in tudi iz Slovenije ter Italije. S pripravami začnemo že spomladi, saj je usklajevanje s prostovoljci, društvi in ponudniki precej zahtevno. Letos pričakujemo okoli 10 razstavljavcev iz naše regije in širše Koroške, pa tudi nekaj iz sosednje Slovenije. Posebno vlogo imajo seveda domača društva, ki na približno petih stojnicah ponujajo krompirjeve jedi in domače sladice. Praznik krompirja ni le praznik za vso družino, temveč tudi pomemben simbol naše skupnosti. Društva in številni prostovoljci vsako leto poskrbijo, da se naša vas spremeni v zbirališče za več tisoč obiskovalcev.
Barbara Schimun, občinska uslužbenka, odgovorna za organizacijo: Naš praznik krompirja vedno praznujemo na prvo nedeljo v septembru. Tako je do sedaj potekal istočasno s pliberškim jormakom, ki je bil za našo prireditev močna konkurenca. Letos pa sta ta dva priljubljena praznika časovno ne sovpadata, zato pričakujemo še več obiskovalcev kot v preteklih letih. Praznik krompirja je prireditev, ki združuje domačine, društva in goste ter daje kraju posebno prepoznavnost.
Ani Boštjančič, predsednica farnega sveta: Kot župnija se že od samega začetka z velikim veseljem udeležujemo Praznika krompirja. Župnik Janko Krištof je bil pobudnik tombole, ki je vsako leto zelo dobro sprejeta. Fara jo je organizirala dvakrat zapored. Potem so se klubi izmenjevali. Trenutno si tombolo deli pet klubov. Mislim, da je to zelo dobro, saj združuje vso skupnost. Pomembno se mi zdi, da sodelujejo vsa društva in tako pokažejo povezanost v naši veliki skupnosti. To potrjuje, da se v občini vsi podpiramo. Takšen praznik je zelo privlačen in je postal sestavni del Bilčovsa. Letos je naša fara ponovno prevzela organizacijo peciva in se že veselimo, da bomo mnogim posladkali nedeljo.
Maria Weber-Ogris, predsednica SKD Bilka: Slovensko kulturno društvo Bilka sodeluje že od samega začetka in vedno organizira kulturni program. Gre za praznik naše skupnosti. Njegov cilj je krepiti povezanost in sodelovanje v občini. Na prijetnem praznovanju se srečamo s prijatelji in znanci. Festival ponuja tudi kulinarične dobrote, pripravljene s krompirjem v več različicah.
Christine Gaschler-Andreasch, predsednica športnega kluba ASKÖ: Tudi ASKÖ-SV Holzbau Gasser Ludmannsdorf/Bilčovs sodeluje na vsakem prazniku krompirja. Priljubljen je naš "Kartoffelgröstl" z lisičkami ali s svinjsko pečenko, pripravljen v veliki litoželezni ponvi. Ponujamo tudi krompirjevo juho in pečen krompir z različnimi omakami. Praznik nudi priložnost za prijateljske pogovore in skupno praznovanje. Mladi in stari uživajo v čudovitem skupnem dnevu v naši občini.
Joško Gasser, poveljnik gasilskega društva: Prostovoljno gasilsko društvo Bilčovs je nepogrešljiv steber in podporni element Praznika krompirja, saj promovira in ohranja tradicijo ter je vdogajanje vključeno že od samega začetka. Trudimo se, da bi bil krompir iz regije Rož za obiskovalce čim bolj okusen.
