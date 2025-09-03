V Bilčovsu diši po krompirju

Župan Manfred Maierhofer: Praznik krompirja je za našo občino Bilčovs zelo pomemben, saj povezuje ljudi, društva in generacije. Je priložnost, da pokažemo naše bogato kulturno in kulinarično izročilo ter gostoljubnost. Vsako leto nas obišče več tisoč obiskovalcev iz Koroške, Štajerske in tudi iz Slovenije ter Italije. S pripravami začnemo že spomladi, saj je usklajevanje s prostovoljci, društvi in ponudniki precej zahtevno. Letos pričakujemo okoli 10 razstavljavcev iz naše regije in širše Koroške, pa tudi nekaj iz sosednje Slovenije. Posebno vlogo imajo seveda domača društva, ki na približno petih stojnicah ponujajo krompirjeve jedi in domače sladice. Praznik krompirja ni le praznik za vso družino, temveč tudi pomemben simbol naše skupnosti. Društva in številni prostovoljci vsako leto poskrbijo, da se naša vas spremeni v zbirališče za več tisoč obiskovalcev.