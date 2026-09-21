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Uspešna dalmatinska fešta Enotne liste Bilčovs

21.9.2026 Bilčovs Ludmannsdorf Novice
Letošnja dalmatinska fešta Enotne liste Bilčovs je 19. septembra v šotoru pri gasilcih znova poskrbela za prijeten večer. Prireditve se je udeležilo najmanj 200 ljudi, ki so uživali ob svežih ribah, dobrotah z žara, domačem pecivu in žlahtni kapljici.

Gostom so se zahvalile in jih pozdravile občinske odbornice Enotne liste Bilčovs Marija Hedenik, Janja Einspieler in Breda Gspan. Spregovoril je tudi predstavnik mladine Simon Boštjančič. Med številnimi gosti so bili župan Bilčovsa Anton Safron, bivši župan Manfred Maierhofer, član predstojništva Kmetijske zbornice in glavni kandidat SJK Marjan Čik, predstavniki SPÖ Bilčovs ter številni drugi domačini in prijatelji Enotne liste.

Za glasbeno razpoloženje je poskrbela skupina Koprive, člani hrvaške manjšine na Madžarskem. S pestrim izborom dalmatinskih in drugih balkanskih uspešnic so hitro poskrbeli za dobro voljo.

Večer sta popestrili tudi igra z balanko in bogata tombola, kjer je bilo mogoče zadeti med drugim umetniški deli Christe Fuchs in Rezi Kolter, pa tudi številne darilne košare in druge nagrade. Glavno nagrado, televizor, ki ga je podarilo podjetje Elektrotechnik Kropiunik, je zadela Jutta Jakopitsch. V turnirju balanke je na koncu slavil Robert Hedenik.

Za kulinarični del je poskrbela ekipa Centrisa iz Šentjanža, za dobro pecivo Rezi Krušic in številne pridne roke, za prijazno postrežbo v šotoru pa številčna ekipa mladine Enotne liste Bilčovs.

Vse fotografije: Stefan Reichmann

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