Uspešna dalmatinska fešta Enotne liste Bilčovs

Za glasbeno razpoloženje je poskrbela skupina Koprive, člani hrvaške manjšine na Madžarskem. S pestrim izborom dalmatinskih in drugih balkanskih uspešnic so hitro ustvarili dobro voljo med poslušalci. Večer sta popestrili tudi igra z balanko in bogata tombola, kjer je bilo mogoče zadeti med drugim umetniški deli Christe Fuchs in Rezi Kolter, pa tudi številne darilne košare in druge nagrade. Glavno nagrado, televizor, ki ga je podarilo podjetje Elektrotechnik Kropiunik, je zadela Jutta Jakopitsch. V turnirju balanke je na koncu slavil Robert Hedenik.