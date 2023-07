Tradicionalno žegnanje v Dobu: Dobljani so odlično postregli

Tudi letos je bilo 23. in 24. julija v Dobu pri Pliberku slovesno, vaščani so vabili na žegnanje in gasilsko veselico. Na krištofovo nedeljo sta pliberški župnik Ivan Olip in pater Andrej Lampret darovala sveto mašo v cerkvi sv. Boštjana v Dobu, prej so verniki šli v procesiji skozi vas. Po cerkvenem delu je sledilo druženje in kosilo ob glasbi »Čepinov« v šotoru pred gasilskim domom. Prava posebnost žegnanja v Dobu je odojek na žaru, s katerim postrežejo v ponedeljek zvečer, vsako leto je v hipu razprodan. Žegnanje in veselico pripravijo prostovoljni gasilci iz Doba, pri organizaciji in v kuhinji pa pomaga približno 100 ljudi, moški, ženske in otroci. Letošnja veselica je bila za gasilce poseben izziv, ker so poleg priprav pomagali pri pospravljanju po neurjih v velikovškem okraju. Letos jeseni načrtujejo blagoslov novega gasilskega vozila.