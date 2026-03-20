To soboto: Marijan Einspieler v oddaji »Zajtrk s profilom«

Marijan se je po študiju medicine posvetil celostni medicini, ki obravnava človeka kot celoto telesa, uma in duše ter išče vzroke bolezni, ne le simptomov. Celostna medicina združuje metode klasične šolske medicine z metodami komplementarne medicine, kot so kitajska medicina, homeopatija ali naravna medicina. S to naravno medicino je odraščal pri Sramsičniku v Stranjah pri Bilčovsu, kjer je zlasti babica iskala in našla zdravila v naravi. Že 19 let ima svojo ordinacijo v Celovcu. Pogosto sprejema bolnike, ki so se zatekli k njemu, ker so pred tem preizkusili vse možnosti klasične medicine in je prav on njihovo zadnje upanje. V oddaji Zajtrk s profilom bo Marijan Einspieler spregovoril o poklicnih izzivih, o dragocenosti slovenskega jezika v družini in o pomenu kulture spominjanja. Pogovor bo vodil Alexander Mak, poslušatega pa lahko v soboto, 21. marca, ob 9.00.