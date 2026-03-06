Novice logo
To soboto: Darja Mischkulnig-Stojanovska v oddaji »Zajtrk s profilom«

6.3.2026 Bilčovs Ludmannsdorf Novice
Gostja v oddaji »Zajtrk s profilom« bo v soboto, 7. marca, Darja Mischkulnig-Stojanovska, sodelavka celovške organizacije EqualiZ, ki se zavzema za raznolikost, odprtost ter enakopravnost.
Foto: Johannes Puch/ Educational Summer Lab, 2024

Bilčovščanka se zavzema za zavestno razmišljanje o vplivu spolnih norm, vlog in družbenih konstrukcij, pedagogiki in institucionalnih strukturah. Posebej spodbuja dekleta in mlade ženske k izbiri področij MINT – matematike, informatike, naravoslovja in tehnike. Mama dveh otrok je maturirala na Slovenski gimnaziji v Celovcu in študirala kulturologijo v Celovcu in Salzburgu. Poročena je z Makedoncem, zato je veliko časa preživela tudi v Skopju. Danes z družino, v kateri otroka doraščata trojezično, živi v Branči vasi v Bilčovsu. Oddajo bo vodila urednica Slovenskega sporeda ORF Daniela Topar in jo lahko poslušate v soboto, 7. marca, ob 9.03 na Slovenskem sporedu ORF.

