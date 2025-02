To soboto: Cevtka Lipuš v oddaji »Zajtrk s profilom«

Nekaj časa je živela tudi v Združenih državah Amerike. Cvetka Lipuš je prejemnica številnih nagrad in odlikovanj, tako je na primer lani prejela nagrado, poimenovano po Humbertu Finku, ter v sklopu deželnih kulturnih nagrad priznanje za področje literature. Nazadnje je v slovenskem izvirniku in potem še v nemškem prevodu izšla zbirka »Odhajanje za začetnike«. V Salzburgu vodi knjižnico zasebne medicinske univerze. S Cvetko Lipuš bo v soboto, 8. februarja, med 9. in 10. uro govoril Franci Rulitz. Ponovitev oddaje bo v sredo navrh ob istem času.