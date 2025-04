Tisoč ljudi se je v Žrelcu zbralo, da bi se spominjali

V okviru prireditve so znova oživeli inštalacijo umetnika Alberta Mesnerja, ki jo sestavlja tisoč glinastih figuric. Umetnik je nekoč v svojem ateljeju segel po kosu gline in oblikoval človeško figurico – za njo pa še eno, in še eno … Tako so iz ostankov njegovih umetniških del nastajale skulpture, ki simbolizirajo tiste koroške Slovenke in Slovence, ki so bili izseljeni.