Tekmovanje v ročni košnji: Tekma koscev privabila več sto ljudi

Še dlje kot Sluga pa kosi Raimund Greiner. »Pri desetih letih sem prvič kosil s koso, traktorjev takrat še ni bilo,« se spominja Greiner, rojen leta 1938. »Za dobro košnjo je pomembno, da koso lepo vodiš – s silo ne gre nič. S pravo tehniko se človek pri košnji ne izmuči,« pravi Greiner, ki je doma kosil travo za krave. Greiner je tudi ustanovni član Moškega pevskega zbora v Štebnu, ki ga je leta 1973 ustanovil domačin Janez Petjak (+2019), samouk, skladatelj in pevovodja. Greiner je bil 33 let zaposlen na Koroški kmetijski zbornici. »Dokler bom imel glas in se bomo dobro razumeli, bom pel,« pravi Greiner, ki je hvaležen, da ima zborovodkinja Dagmar Dumpelnik-Prasenc toliko potrpljenja s pevci. Obžaluje pa, da se zboru ne pridružujejo mladi pevci. Med številnimi kosci je bil tudi globaški župan Bernard Sadovnik. Velik uspeh je doživel tudi praznik češenj – ta je že nekaj let sestavni del tekmovanja koscev. Češnje iz Goriških brd so bile hitro razprodane, praznik pa se je pred tem odvijal tudi v Beljaku in Celovcu.