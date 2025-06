Svobodni! Befreit!: Za pozitiven pogled na upor

Na povabilo iniciative Domplatz bo trg v tem večeru zaživel v znamenju mešanice glasbe, umetniških nastopov, govorov in srečanj z družbeno angažiranimi pobudami. »V prvi vrsti se zavzemamo za to, da se bo na Koroškem na upor proti nacionalsocializmu, upor koroških Slovencev in njihovih nemško govorečih podpornikov končno gledalo pozitivno in da se to ne bo enačilo z zločini,« je v preteklosti o dogodku povedala Brigitte Entner, zgodovinarka in sotrudnica iniciative Domplatz.