Pred celovško stolnico bo 30. junija pod imenom Svobodni! Befreit! praznik upora, na katerega vabi pobuda Koroška/Kärnten – skupno ohranimo spomin. Njen cilj je preobrazba trga pred stolnico, predvsem spornih spomenikov. Program zajema govor pisatelja Dominika Srienca, umetniško intervencijo teatra ZORA pod vodstvom Marjana Štikarja, prostorsko intervencijo Majde Krivograd, ekumensko intervencijo pastorja Lutza Lehmanna in župnika Hansa-Petra Premurja, ugovor mirovne znanstvenice Claudie Brunner, pa tudi glasbo odličnih koroških jazzistov, kot so Michael Erian, Karen Asatrian, Emil Krištof in Michael Malicha. Pa tudi na stojnice sodelujočih pobud ne smemo pozabiti, saj se bodo na njih s svojo ponudbo predstavljali KSŠŠK, SPD Zarja, Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega upora, društvo Peršman, Attac Kärnten, Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška, društvo VADA, kulturni forum VENTIL, WerkStattMuseum in številni drugi.