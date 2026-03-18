Šunka je privabila tisoče ljudi

Pliberk pa je bil to nedeljo slišan po vsej Avstriji tudi iz drugega razloga: ORF je namreč prenašal dvojezično sveto mašo iz Pliberka, ki jo je daroval mestni župnik in dekan Ivan Olip. Bogoslužje je pevsko sooblikoval cerkveni zbor pod vodstvom organistke Špele Mastek Mori. Ob 11. uri sta šefinja Österreich Werbung Astrid Steharnig-Staudinger in župan Daniel Wriessnig načepila Breznikovo Hemino pivo.
Med 39 razstavljavci in 11 proizvajalci šunke je bil tudi Andrej Stefitz iz Žvabeka. Že več kot deset let ponuja svoje izdelke na prazniku šunke, pri čemer največ proda prekajenih klobas 'zelharc' in šunke. »Šunko pripravljamo po starem receptu. Nasoljeno pustimo sedem tednov v soli, nato jo prekadimo in skuhamo. Vsak, ki tukaj prodaja, ponuja kakovostne izdelke, o tem sem prepričan,« dodaja. »Je pa tudi nekaj 'strank', ki le poskusijo in ničesar ne kupijo,« se je nasmehnil 55-letni Stefitz.
Dopoldne je žirija, med drugim deželnozborski poslanci Smrtnik, Srienz in Lobnik, nekdanji deželni glavar Dörfler, globaški župan Sadovnik ter šefinja Österreich Werbung Steharnig-Staudinger, pokusila šunke in oddala glasove za svojega favorita, glasove za cesarja šunke pa so prispevali tudi »navadni« obiskovalci. Z občine je bil za organizacijo pristojen Adrijan Mandl: »Mislim, da ima praznik že tradicijo, kar ljudje potrjujejo z množičnim obiskom.« Cesar šunke je letos prvič postal 21-letni kmet Matthias Seifried iz Šentjurja v Labotski dolini. Drugo mesto je zasedel Klaus Tschaitschmann, tretje pa Anna Jamnig. Nad kakovostjo mesnih izdelkov je bil navdušen tudi novi poslovodja Zadruge in izučeni mesar Michael Schwerdt, ki si želi še tesnejšega sodelovanja z lokalnimi proizvajalci. Trenutno so cene svinjskega mesa zelo nizke, medtem ko je dizelsko gorivo drago, zato so kmetje pod velikim pritiskom. »Kar se proizvaja v malih strukturah, kmete, ki ohranjajo tukajšnjo kulturo, bi morali v časih, ko cena mesa pade, podpreti s posebnimi podporami. V Podjuni je bilo nekoč veliko prašičereje, danes pa smo komaj še prisotni. Če ne bomo ukrepali, bo propadlo še tisto malo, kar nam je ostalo,« je aktualne razmere komentiral Marijan Čik, šef SJK.
Iz rubrike Dogodki preberite tudi