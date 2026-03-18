Šunka je privabila tisoče ljudi

Dopoldne je žirija, med drugim deželnozborski poslanci Smrtnik, Srienz in Lobnik, nekdanji deželni glavar Dörfler, globaški župan Sadovnik ter šefinja Österreich Werbung Steharnig-Staudinger, pokusila šunke in oddala glasove za svojega favorita, glasove za cesarja šunke pa so prispevali tudi »navadni« obiskovalci. Z občine je bil za organizacijo pristojen Adrijan Mandl: »Mislim, da ima praznik že tradicijo, kar ljudje potrjujejo z množičnim obiskom.« Cesar šunke je letos prvič postal 21-letni kmet Matthias Seifried iz Šentjurja v Labotski dolini. Drugo mesto je zasedel Klaus Tschaitschmann, tretje pa Anna Jamnig. Nad kakovostjo mesnih izdelkov je bil navdušen tudi novi poslovodja Zadruge in izučeni mesar Michael Schwerdt, ki si želi še tesnejšega sodelovanja z lokalnimi proizvajalci. Trenutno so cene svinjskega mesa zelo nizke, medtem ko je dizelsko gorivo drago, zato so kmetje pod velikim pritiskom. »Kar se proizvaja v malih strukturah, kmete, ki ohranjajo tukajšnjo kulturo, bi morali v časih, ko cena mesa pade, podpreti s posebnimi podporami. V Podjuni je bilo nekoč veliko prašičereje, danes pa smo komaj še prisotni. Če ne bomo ukrepali, bo propadlo še tisto malo, kar nam je ostalo,« je aktualne razmere komentiral Marijan Čik, šef SJK.