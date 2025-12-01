Sturmu priznanje R. Maistra

Med njimi je dolgoletni predsednik Zveze slovenskih organizacij Marjan Sturm. V obrazložitvi so zapisali, da se je Sturm vse življenje zavzemal za ohranitev slovenske identitete in pravice koroških Slovencev. (...) Kot član t. i. konsenzne skupine je odločilno prispeval k izboljšanju odnosov med slovensko in nemško skupnostjo ter k postavitvi spominske plošče v Velikovcu, kjer so imena padlih v bojih na Koroškem zapisana po abecednem vrstnem redu, brez delitev po narodnosti ali vojski. S svojim delom in sodelovanjem z Zvezo društev general Maister je pomembno prispeval k širjenju Maistrovega izročila ter krepitvi razumevanja zgodovine in pomena miru. (...)