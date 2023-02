»Stoglasno« – nastop vseh študentskih zborov v Slovenski gimnaziji

V sklopu praznovanj 100. obletnice Kluba slovenskih študentk*študentov na Dunaju je bil v četrtek, 23. februarja, v avli Slovenske gimnazije skupni koncert študentskih zborov iz Celovca, Gradca in z Dunaja ter zbora višje stopnje Slovenske gimnazije. Številne poslušalke in poslušalce je pozdravil predsednik KSŠŠD Simon Urban, in jih tudi povabil na klubski ples, ki bo 4. novembra na Dunaju. Študentke in študente je v gimnaziji pozdravila ravnateljica Zalka Kuchling, ki jih je spodbudila, naj se po izobrazbi vrnejo na Koroško, ker jih tukaj potrebujemo. Podpredsednica KSŠŠD Meta Vouk je občinstvo v svojem govoru spomnila na še vedno neizpolnjenje pravice slovenske manjšine na Koroškem. Več lahko preberete v 9. številki Novic.