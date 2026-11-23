Mateja Živkovič

Kotmara vas Köttmannsdorf

Nagrada mi pomeni zelo veliko, tudi iz osebnih razlogov. Po eni strani je priznanje vsem, ki so se v preteklosti borili za manjšinske pravice. Moj dedek Ivan Živkovič je v Jugoslaviji sodeloval v partizanskem gibanju. Zato me je pri nalogi še posebej ganilo, kakšno vlogo je imelo partizansko gibanje v Avstriji pri uveljavljanju manjšinskih pravic. Veljalo je za dokaz lastnega prispevka k osvoboditvi in je bilo s tem pomemben temelj avstrijske državne pogodbe ter v njej zapisanih pravic koroških Slovencev. Po drugi strani mi osebno veliko pomeni, ker sem z nalogo ne le bolje razumela prizadevanja slovenske manjšine, temveč sem tudi bolje spoznala tudi svoje slovenske korenine.