V kategoriji nalog s področja Slovencev v zamejstvu so letos kar štirje nagrajenci in nagrajenke iz Koroške: Milan Obid in Ana Kristina Smrtnik-Einspieler sta prejela prvo oziroma tretjo nagrado, posebni priznanji pa sta prejeli Samira Fux in Mateja Živkovič.
Prejemnik prve nagrade Milan Obid je v svoji doktorski disertaciji z naslovom »Stigma – kapital – simbol. Družbena pomembnost pripadnosti slovenski manjšini na Koroškem« raziskoval preobrazbo socialne strukture slovenske manjšine na Koroškem. »Slovenska manjšina je bila v preteklosti, vse do začetka zadnje tretjine 20. stoletja, socialno-strukturno zapostavljena. Danes pa govorimo o skupini, ki je nadpovprečno izobražena in dejavna v temu primernih poklicih,« pravi Obid. Analiziral je posledice tega preobrata in nastajanje t. i. »simbolične etničnosti«, povezane z izgubljanjem funkcionalnega pomena etnične pripadnosti.
Smrtnik-Einspieler, prejemnica tretje nagrade in znanstvena sodelavka Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik, se je v magistrski nalogi ukvarjala s teoretičnimi in praktičnimi vidiki oblikovanja zasnove dvojezičnega strokovnega slovarja, in sicer na primeru slovensko-nemškega in nemško-slovenskega košarkarskega slovarja, namenjenega rabi na dvojezičnem območju Koroške. Pobuda za slovar je prišla iz slovenskega športnega društva KOŠ Celovec. Zaradi vse večjega števila nemško govorečih članic in članov društva se je namreč pojavila potreba po jezikovnem pripomočku, ki bi podpiral učenje slovenščine in sporazumevanje v slovenskem jeziku na področju košarke ter tako preprečil, da bi nemščina ali angleščina pri treningih in tekmah postopoma nadomestila slovenščino. V okviru magistrske naloge je Smrtnik-Einspieler pripravila znanstveno utemeljeno zasnovo slovarja. Pri delu je bilo pomembno upoštevati slovarno-pisne potrebe dvojezičnega območja, poudarja Smrtnik-Einspieler.
Pravnica Mateja Živkovič, ki trenutno opravlja sodno prakso, je prejela posebno priznanje za diplomsko nalogo o odločbi avstrijskega ustavnega sodišča iz leta 2001, ki se nanaša na dvojezične krajevne napise. Po besedah Živkovićeve je eden osrednjih izsledkov naloge, da avstrijska državna pogodba, na kateri temeljijo predpisi o dvojezičnih krajevnih napisih, do danes ni bila v celoti uresničena. Današnji dvojezični krajevni napisi so rezultat desetletja trajajočih razprav, ki še vedno zaposlujejo celotno Koroško. Posebno priznanje je prejela tudi filmska režiserka Samira Fux, ki je za diplomsko nalogo na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju ustvarila dokumentarni film »Pilije«. Film obravnava tradicijo puškarskega obrtništva v Borovljah, hkrati pa odpira vprašanja manjšinske identitete, zgodovine kraja in narodne skupnosti.
Nagrada mi pomeni zelo veliko, tudi iz osebnih razlogov. Po eni strani je priznanje vsem, ki so se v preteklosti borili za manjšinske pravice. Moj dedek Ivan Živkovič je v Jugoslaviji sodeloval v partizanskem gibanju. Zato me je pri nalogi še posebej ganilo, kakšno vlogo je imelo partizansko gibanje v Avstriji pri uveljavljanju manjšinskih pravic. Veljalo je za dokaz lastnega prispevka k osvoboditvi in je bilo s tem pomemben temelj avstrijske državne pogodbe ter v njej zapisanih pravic koroških Slovencev. Po drugi strani mi osebno veliko pomeni, ker sem z nalogo ne le bolje razumela prizadevanja slovenske manjšine, temveč sem tudi bolje spoznala tudi svoje slovenske korenine.
Mislim, da je pomembno, da se umetniška in znanstvena dela pripadnikov manjšin predstavljajo tudi v Sloveniji. Prebivalci Slovenije namreč večinoma zelo malo vedo o položaju slovenskih manjšin. Ko sem v Ljubljani, se ljudje pogosto čudijo, da kot Avstrijka govorim slovensko, koroško slovenščino pa dojemajo kot »čudno«. Zato menim, da moramo tovrstna dela približati tudi slovenskemu občinstvu.
Nagrada mi pomeni veliko priznanje za čas, trud in predanost, ki sem jih vložila v nastajanje naloge. Menim, da je vidnost znanstvenih del pripadnikov slovenskih manjšin zelo pomembna, saj ta dela nastajajo v specifičnih jezikovnih in kulturnih okoljih ter osvetljujejo teme, ki so v osrednjem slovenskem prostoru morda manj poznane. S tem prispevajo k boljšemu razumevanju slovenskega jezika in njegovega razvoja zunaj meja Slovenije ter bogatijo slovenski znanstveni prostor z dodatnimi perspektivami.
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