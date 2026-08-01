Srečanje ob 50-letnici mature na Slovenski gimnaziji

Maturantsko leto 1976 zaznamuje zgodovinski datum: to je bilo leto, ko je bil sprejet avstrijski Zakon o narodnih skup­nostih – zakon, ki vse do danes ni izpolnil pričakovanj in zahtev koroških Slovencev po pravicah ter je v bistveni meri ostal do danes nespremenjen. Istočasno je država izvedla t. i. »posebno ugotavljanje manjšine«, s katerim je želela prešteti slovensko prebivalstvo. Leta 1976 je tako ostalo zapisano kot leto hudih političnih pritiskov in kratenja pravic, ki pa je koroške Slovence močno povezalo in utrdilo njihovo narodno zavest. Maturantke in maturanti tistega letnika predstavljajo torej generacijo, ki je bila v konfliktnih sedemdesetih letih izpostavljena številnim napadom nacionalističnih koroških organizacij. Vendar pa je prav v tem napetem obdobju zrasla neukrotljiva volja in močna samozavest. Ta popotnica je to generacijo trajno zaznamovala ter ji zagotovila, da je skozi vrsto let izjemno uspešno oblikovala svoje poklicne kariere.