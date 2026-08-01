Srečanje ob 50-letnici mature na Slovenski gimnaziji

Maturantsko leto 1976 zaznamuje zgodovinski datum: to je bilo leto, ko je bil sprejet avstrijski Zakon o narodnih skupnostih – zakon, ki vse do danes ni izpolnil pričakovanj in zahtev koroških Slovencev po pravicah ter je v bistveni meri ostal do danes nespremenjen. Istočasno je država izvedla t. i. »posebno ugotavljanje manjšine«, s katerim je želela prešteti slovensko prebivalstvo. Leta 1976 je tako ostalo zapisano kot leto hudih političnih pritiskov in kratenja pravic, ki pa je koroške Slovence močno povezalo in utrdilo njihovo narodno zavest. Maturantke in maturanti tistega letnika predstavljajo torej generacijo, ki je bila v konfliktnih sedemdesetih letih izpostavljena številnim napadom nacionalističnih koroških organizacij. Vendar pa je prav v tem napetem obdobju zrasla neukrotljiva volja in močna samozavest. Ta popotnica je to generacijo trajno zaznamovala ter ji zagotovila, da je skozi vrsto let izjemno uspešno oblikovala svoje poklicne kariere.
Jubilejni dan se je začel s kulturnim obiskom Arheološkega muzeja v Globasnici, po kratkem okrepčilu v globaškem farovžu je sledil obisk izkopanin na gori sv. Eme. V tamkajšnji cerkvi je šolski sotovariš, sedanji župnik Peter Olip, daroval ganjljivo sveto mašo. V svoji pridigi se je sprehodil skozi mejnike skupnih gimnazijskih let ter posebej poudaril neprecenljivo vrednost razredne skupnosti. V trenutku tihega spomina so se navzoči poklonili tudi že pokojnim sošolkam in sošolcem ter preminulim članom profesorskega zbora.
Srečanje se je v prijetnem vzdušju zaključilo v restavraciji ob Breškem jezeru pod vznožjem mogočne Pece. Oživeli so stari spomini, pripovedovali smo si številne anekdote in počastili smo skupno preteklost. V popolnem soglasju so navzoči sprejeli sklep, da se v prihodnje ne bodo več srečevali le na nekaj let, temveč pogosteje, ter tako še naprej aktivno negovali to posebno skupno vez.
MARIAN WAKOUNIG
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