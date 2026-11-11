Srečanje ob 45. obletnici mature na Slovenski gimnaziji

Srečanje je bilo namenjeno tudi spoznavanju kulturne dediščine Ziljske doline. Začelo se je v Čajni z ogledom muzeja umetnin, nadaljevalo pa v Gorjah, kjer so obiskali grob Matije Majarja Ziljskega, pomembnega slovenskega narodnega buditelja, jezikoslovca in duhovnika. V Zahomcu so si ogledali še nedavno odkrito umetnino Duri Ane Grilc, ki spominja na pregnane slovenske družine iz Ziljske doline ter prispeva k vidnosti slovenske identitete v javnem prostoru.
Zvečer se je druženje nadaljevalo v gostilni Stara pošta v Bistrici na Zilji. Ob prijetnem klepetu so oživeli spomini na gimnazijska leta in skupna doživetja, pogovor pa je nanesel tudi na sedanje življenje in vsakdanje izzive. Sproščeno in prisrčno vzdušje je potrdilo, da vezi iz gimnazijskih let ostajajo žive tudi po 45 letih. Florian Wieser
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