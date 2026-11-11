Srečanje ob 45. obletnici mature na Slovenski gimnaziji

Srečanje je bilo namenjeno tudi spoznavanju kulturne dediščine Ziljske doline. Začelo se je v Čajni z ogledom muzeja umetnin, nadaljevalo pa v Gorjah, kjer so obiskali grob Matije Majarja Ziljskega, pomembnega slovenskega narodnega buditelja, jezikoslovca in duhovnika. V Zahomcu so si ogledali še nedavno odkrito umetnino Duri Ane Grilc, ki spominja na pregnane slovenske družine iz Ziljske doline ter prispeva k vidnosti slovenske identitete v javnem prostoru.