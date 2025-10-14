Novice logo
Srečale so se pri Kumru v Bilnjovsu 

14.10.2025 Bilnjovs Fellersdorf
Ko so se gojenke Gospodinjske šole v Šentpetru letnika 1971/72 po 50 letih spet srečale, so sklenile, da se bodo odslej srečale vsako leto.

Tokrat jih je povabila in jih pogostila sošolka Anica Zablatnik, por. Marletz, v rojstno hišo Pavleta Zablatnika, 2. ravnatelja Slovenske gimnazije. 

Na sliki z leve: Elsi Maloveršnik (por. Hribar), Brigitte Zelloth (Rainer), Riedl Gitka (Sima), Ludwiga Zučič (Hornböck), Roswitha Bachler (Seeger), Hermina Čajčman (Bratscher), Sieglinde Jernej (Kordesch), Marica Linče (Petek), Marija Gomernik (Martl), Anica Zablatnik, Gertrud Legvart (Duller), Dragica Krištof (Reckar), organizatorka Olga Pandel (Sperl), Elsi Kanzian (Ibounig/v vozičku).

