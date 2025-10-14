Srečale so se pri Kumru v Bilnjovsu 

Tokrat jih je povabila in jih pogostila sošolka Anica Zablatnik, por. Marletz, v rojstno hišo Pavleta Zablatnika, 2. ravnatelja Slovenske gimnazije.
Na sliki z leve: Elsi Maloveršnik (por. Hribar), Brigitte Zelloth (Rainer), Riedl Gitka (Sima), Ludwiga Zučič (Hornböck), Roswitha Bachler (Seeger), Hermina Čajčman (Bratscher), Sieglinde Jernej (Kordesch), Marica Linče (Petek), Marija Gomernik (Martl), Anica Zablatnik, Gertrud Legvart (Duller), Dragica Krištof (Reckar), organizatorka Olga Pandel (Sperl), Elsi Kanzian (Ibounig/v vozičku).
